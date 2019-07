Asaltaron a un remisero: "Le gatillaron en la cabeza pero el tiro no salió"

Un chofer de la empresa de remises Centro de Paraná fue víctima de un violento asalto en la madrugada de este sábado."Le gatillaron en la cabeza pero el tiro no salió", aseguraron adesde la remisera.Según detallaron desde la empresa, el remisero ingresó a su puesto a las 5.30 de la madrugada. Tomó pasaje desde la zona céntrica de la ciudad, hasta calle Millán al final.Una vez que el pasajero descendió del vehículo, dos sujetos sorprendieron al trabajador del volante y le exigieron la recaudación."Él, en la billetera no tenía nada porque recién había empezado a trabajar; solo tenía algo de dinero por unos trámites personales que tenía que abonar, pero estas personas le exigían más plata", detalló el operador de Remis Centro a"Le pedían más plata", insistió, al tiempo que confirmó: "Le gatillaron en la cabeza pero el tiro no salió".De acuerdo al relato al que accedió este medio, no conformes con el asalto, los malvivientes destrozaron el vidrio del parabrisas y los vidrios laterales del vehículo. "Fue para asustarlo", estimó el operador.Según dio cuenta, el trabajador del volante "está bien, shockeado por el hecho". Y de acuerdo a lo que reveló, "lloraba de miedo" cuando los policías tomaron intervención, posteriormente, para registrar la denuncia.