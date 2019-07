Le desvalijaron la casa mientras dormían: delincuentes quedaron filmados

Paula, en diálogo con Elonce TV, mencionó que ella estaba durmiendo en la casa, junto a su beba, y no escuchó el accionar de los maleantes.



"Cuando me levanté, fui a la cocina y vi que faltaba el televisor que es 49 pulgadas. Y ahí comprobé que faltaban más cosas. Y con el pasar de las horas, me di cuenta de todo lo que se llevaron: relojes, notebook, billetera, un bolso con el equipo de arquera de hockey sobre patines, mi DNI, el de mi hija, los carnets de la obra social", aseveró.



Manifestó que luego del ilícito que sufrió, "hablé con vecinos y me han contado que en esta zona se han producido varios robos".



La mujer realizó la denuncia. Agregó que "una cámara de seguridad de la zona" registró parte del accionar de los delincuentes. Elonce.com.