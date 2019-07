Condicional para el chileno que sustrajo 642.000 pesos con tarjetas mellizas

Con un clonador de tarjetas bancarias que en Internet se consigue a bajo costo, Marcelo Fernando Martínez Alarcón y Marcos Antonio Moscoso Rojas sustrajeron 642.500 pesos de cajeros automáticos ubicados en tres sedes del banco Bersa en Paraná.



El primero fue detenido el 20 de junio y el otro se encuentra prófugo, y hay un tercero que no fue identificado. Frente a las pruebas que lo incriminan, además de que fue detenido el 20 de junio a la salida de un banco cuando acababa de sacar dinero, el chileno Martínez Alarcón decidió acordar una sanción con la Fiscalía. Ayer confesó ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl y aceptó cumplir tres años de prisión condicional, por lo que ya recuperó la libertad.



La causa fue tramitada por el fiscal Laureano Dato, quien en la audiencia desarrollada en Tribunales presentó el acuerdo al que arribó con el imputado, quien fue asistido por el abogado Néstor Pereyra.



En la descripción de los hechos, el fiscal refirió que los dos mencionados y otra persona no habida hasta el momento "realizaron distintas maniobras fraudulentas colocando un dispositivo denominado kimmer en los cajeros automáticos de la institución bancaria Bersa SA, más precisamente en dos cajeros de calle Urquiza 1000, en uno de calle Gualeguaychú 885 y en otro de Monte Caseros 140, de la ciudad de Paraná, con la finalidad de obtener datos de la banda magnética y la clave de PIN de las tarjetas de débito de los legítimos titulares. Así, entre las fechas 19 y 20 de junio de 2019 realizaron extracciones dinerarias de los cajeros automáticos y causaron un perjuicio patrimonial por un monto de 642.500 pesos mediante la utilización de tarjetas mellizas que tenían en su poder".



Cabe recordad que Martínez Alarcón fue interceptado por policías de la División Delitos Económicos de la Policía provincial, a la salida de los cajeros automáticos de calle Gualeguaychú. Tenía en su poder la suma de 37.915 pesos, cuatro tarjetas clonadas y numerosos comprobantes de extracciones de dinero.



El delito imputado y por el que aceptó ser condenado es Fraude mediante el uso de tarjetas de débito falsas o uso no autorizado de datos.



Además de que la detención de Martínez Alarcón fue en flagrancia, el fiscal Dato aclaró que "esto venía siendo advertido por la División de Prevención de Fraudes de la Red Link", que había sospechado que el chileno junto a otras dos personas "venían realizando esta práctica de clonación de tarjetas colocando los dispositivos en los cajeros del Bersa, y realizando extracciones en distintos puntos del país", más precisamente en Buenos Aires, Santa Fe y Paraná.



Los videos de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos son contundentes para incriminar al acusado, donde "se ve claramente la colocación de los dispositivos en las fechas aludidas, y la extracción de Martínez Alarcón junto a Moscoso Rojas", indicó el fiscal.



Respecto de este prófugo, Dato informó que sobre él pesa una orden de captura internacional, y ya se ha iniciado el trámite de extradición a la República de Perú.



Por otro lado, en la investigación se cuenta con el informe de la División Delitos Económicos, donde están todas las denuncias formuladas, que son aproximadamente 16, de parte de los titulares de las cuentas que se vieron perjudicados económicamente por esta maniobra fraudulenta.

Asimismo, el Bersa informó que se ha retribuido a los clientes que hasta el momento hicieron el reclamo, quedando pendientes otras personas más que por ahora no han denunciado el robo de su dinero.



Según el acuerdo, que recibirá sentencia la semana que viene. Martínez Alarcón deberá cumplir la pena de tres años de cumplimiento condicional en la ciudad de Santiago de Chile, y entre las reglas de conducta impuestas está la prohibición de mantener contacto y o comunicación con Moscoso Rojas, así como con las personas investigadas en esta causa.



Por otro lado, se aceptó como un acuerdo reparatorio a las personas damnificadas el depósito en una cuenta judicial de 175.000 pesos



