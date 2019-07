El imputado por el crimen en Villa Elisa se abstuvo de declarar

Foto: La mujer fue hallada muerta el pasado miércoles 24 Crédito: Entre Ríos Ya

Recordemos que el pasado miércoles 24, aproximadamente a las 10,40, personal de la comisaría de Villa Elisa, constató la presencia de una mujer, identificada como René Solange Herrero, de 63 años, que se hallaba sin vida en el interior de su domicilio de calle Andrés Roude, de Villa Elisa, dándose inmediata intervención al Fiscal en turno de la Fiscalía de Colón.



La víctima estaba vestida, tirada en el suelo del comedor, con signos de violencia sobre su cuerpo. Los investigadores no encontraron evidencia de ingreso violento a la vivienda; y si bien el interior estaba muy desordenado, no se constató la faltante de dinero ni bienes de valor.



El llamado a la policía fue realizado por un cerrajero que fue convocado a la casa de la mujer, por una hija debido a que al no tener comunicación desde el día anterior con su madre (no contestaba el celular), decidió entrar a la vivienda encontrándose con ese panorama.



El fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación, junto a la fiscal Micaela Di Pretoro había dicho que "las evidencias obrantes en la causa, respecto de la cual no se pueden abundar por el momento, permiten sospechar sobre la participación de su esposo en el hecho, Jorge Oscar Dussling de 65 años de edad, de profesión, chofer de camiones de transporte de pollos vivos, quien vive en la misma ciudad de Villa Elisa".



Herrero se encontraba separada del hombre aunque se frecuentaban y de hecho estuvieron juntos en el domicilio de la mujer, hasta al menos las 20,30 o 21,00 aproximadamente, del martes pasado.



Dussling fue detenido el mismo miércoles, aproximadamente a las 17, por personal policial del puesto caminero Brazo Largo, cuando regresaba a Entre Ríos, supuestamente de dejar una carga de pollos, posiblemente en Luján, habiendo salido de Villa Elisa a las 6 del mismo día.



El hombre fue imputado por el crimen de su ex esposa, René Solange Herrero, e indagado en el mediodía de este viernes. Se abstuvo de declarar.



Para este sábado a las 11 fue fijada la audiencia ante la jueza de Garantías Natalia Céspedes donde el fiscal Sebastián Blanc y la fiscal Micaela Di Pretoro realizarán la solicitud de prisión preventiva.



La calificación del hecho es homicidio doblemente calificado por el vínculo, violencia de género y tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización legal en concurso real.