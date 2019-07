Mujer asesinada por $ 110: Robaron en su casa mientras se hacía el velatorio

Crimen y robo

Violentos hechos de inseguridad se conocieron en los últimos días en Concordia y movilizó a las máximas autoridades de la Policía, como también a los referentes de diferentes ministerios. Entre los hechos que desataron la polémica, se dio el asesinato de Mariela Costen, una mujer para robarle $ 110 y al día siguiente, otro hombre que fue baleado en la cara para robarle dos cervezas.Mariela Costen, fue asesinada de un disparo en la cabeza, el pasado sábado, cuando caminaba junto a una amiga hacia su casa por no tener dinero para pagar el remise. Dos sujetos en moto, las abordaron y tras robarle $ 110, uno de los asaltantes, le disparó en la cabeza a la mujer de 44 años y tras la decisión de su familia de donar sus órganos, la mujer falleció el pasado lunes por la tarde.Pero la inseguridad que golpea a esa ciudad parece no tener límites. El miércoles por la tarde, mientras sus familiares despedían los restos de Mariela, sujetos ingresaron a robar a su casa. Se llevaron una garrafa de la vivienda del barrio La Bianca y luego el ladrón la vendía. Cabe recordar que la causa por el crimen de la mujer aún no tiene detenidos.Quien habló del hecho producido en la precaria casa de La Bianca, fue una hermana de la víctima, Silvia Costen. "Entraron por la puerta de atrás y le robaron una garrafa. Mi hermana vivía solamente con la hija de 15 años a la que dejaron sin madre. No había nadie porque nosotros estábamos velando a mi hermana, no sabemos el horario en que sucedió, estábamos en el velatorio y nos enteramos como a las 4 de la tarde cuando le iba a dar de comer a los perritos que tiene mi sobrina, fue a la casa y se encontró con que estaba todo revuelto", contó aPoco después se enteraron que el ladrón que se llevó la garrafa, la estaba ofreciendo en el barrio. La mujer tiene claro que el costo de ese elemento no es lo más importante: "Una garrafa no es tanto, pero es la actitud. Duele que estés enterrando a tu hermana y que terminen sacándole las cosas de la casa. Todos sabían lo que pasó, mi hermana tiene una casa muy precaria, es de madera, rompió la puerta de atrás y entró por ahí", aseguró.Silvia contó que "en La Bianca hay inseguridad, no es posible que no puedas salir a la esquina, bajás en el asentamiento y te roban", dijo y agregó: "acá hay muchos robos. Mi hija se fue un día y le sacaron la cocina por la ventana. El dolor es que encima que estás mal, te roben de nuevo".Por ahora, el crimen de Mariela Costen está impune, pero generó cambios en la Policía del departamento. Luego del análisis de la situación en la ciudad de Concordia y tras las reuniones mantenidas ayer, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, dispusieron el cambio de la Jefatura Departamental, como así también reforzar acciones territoriales directas.Por lo pronto, se informó que se reforzaría la presencia de efectivos en la vía pública en las zonas que registran más hechos de inseguridad en la ciudad de Concordia.También se profundizará la vigilancia a través de cámaras de seguridad y se incrementará la cantidad de vehículos para esta jurisdicción.