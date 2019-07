Ampliaron las condiciones de libertad condicional al cirujano Ojeda

Ampliaron las condiciones de libertad condicional, pero con restricciones, al médico cirujano Dr. Daniel Ojeda, imputado por el homicidio de una paciente uruguaya que murió por presunta mala praxis.



Fue el juez de Casación de Concordia, Eduardo Degano, quien autorizó al profesional a moverse en todo el territorio nacional con la condición de presentarse ante los Tribunales de Concordia, una vez por mes, para constatar su presencia en la ciudad.



Ojeda, ante Elonce TV, se mostró "conforme" con la medida tomada por el magistrado, y la consideró "adecuada", ya que según apuntó, "las medidas anteriores eran muy coercitivas".



Es que el juez Degano decidió que el médico cirujano continúe en libertad con restricciones, pero amplió el radio en el que se podrá mover el acusado, que será por todo el país, y tendrá que presentarse una vez al mes en la fiscalía.



Al recalcar su inocencia, Ojeda aseguró que sus días en la cárcel fueron "muy difíciles". "Pasamos por un proceso muy duro, yo y mi familia que me acompaña, y sufre por lo que me pasa a mí", indicó.



"Fue muy duro y no se lo deseo a nadie", recalcó el profesional.



Luego de desmentir que el pedido ante el juez para ampliar su libertad condicional sea para ejercer la Medicina, éste subrayó: "Mis energías están puestas en demostrar mi inocencia".



De acuerdo a lo explicó, la ampliación de las condiciones de libertad condicional son "para viajar a entrevistarme con peritos médicos para poder ejercer una defensa adecuada a este caso tan complejo".



Ojeda aseguró que se encuentra "muy mal". "Esta es una contradicción, toda mi vida estudie y me capacite para salvar vidas y ahora estoy envuelto en un proceso por una muerte. Es una contradicción muy grande en mi cabeza", cerró.



Sobre el caso



La Justicia de Concordia investiga la muerte de Iris Amaro, de 45 años, que falleció en el hospital Masvernat, luego de haberse realizado una liposucción en su clínica de calle Entre Ríos. Hay además otras denuncias radicadas y personas que se han presentado como víctimas de Ojeda, causas que se unificaron a la de la muerte de Iris Amaro. (Elonce)