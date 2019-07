Choque trágico: Las revelaciones del tío del único sobreviviente

Yamil Bejarano, 23 años, a las 5.30 de este jueves manejaba el auto que chocó contra un camión estacionado en la ciudad bonaerense de Quilmes. Es el único sobreviviente de ese impacto y está en estado crítico. Su novia Carolina Ayelén Claros (21) murió en el acto junto a sus dos primas, las hermanas Estefanía (18) y Camila Captcha (16)."Sigue inconsciente. Pasamos a verlo con sus padres. Pero ahora ellos se fueron. Están muy mal, es su hijo. Por eso me quedo yo para acompañarlo en su evolución", cuenta su tío, Fabián Abalo.El mismo reconstruyó esa noche con información que le contó su hermana, la última que vio a Yamil el miércoles. "Estaba contento como siempre, porque iba a salir con Caro"."Mi sobrino había ido a buscar a su novia. Se cambió, se bañó y salió para encontrarse con Carolina, porque iban a salir. Después fueron a buscar a las primas de la novia y fueron a la plaza Ducilo, de Berazategui, (también conocida como Plaza San Martín). Ese es un lugar donde se encuentran los chicos. Estuvieron ahí en una previa y se fueron. No sabemos si a bailar, a comer o a algún cine. Pero salieron", dice Fabián.Este jueves después del mediodía trascendieron videos de redes sociales en los que se los ve a los chicos, presuntamente en esa plaza. Las tres jóvenes están arrobadas con sus direcciones de InstagramYamil y Camila se habían puesto de novios hacía un año. Las primas de ella eran "como sus amigas". Él trabaja como operario en la papelera Masud de Quilmes."El auto es de él. Se lo compró trabajando. Y como se ve en las cámaras, venía por su mano y lamentablemente se encuentra con el camión parado ahí donde no tenía que estar, sin balizas. Se encuentra de frente con tres autos que lo encandilan. Y se comió el camión", siguió el relato de Fabián al diarioEn el video se ve al auto dirigirse directamente hacia el camión. Luego, el conductor pega un volantazo para tratar de esquivarlo. Pero es demasiado tarde y el Peugeot se da el golpe que termina con la vida de las tres chicas.El camión tiene cámara frigorífica y estaba cargado con pollos. Estaba parado en la mano del oeste frente a una empresa avícola, aparentemente a la espera de descargar su mercadería. La avenida Centenario es de doble mano y el vehículo, de gran porte, ocupaba la que va hacia el sur en forma casi completa. El conductor, Damián Esteban Bubbalo, este jueves por la tarde permanecía aprehendido en la Comisaría 3ra de Quilmes acusado de "homicidio culposo".El choque está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 9 de Quilmes, a cargo de Claudia Vara. Además de las pericias accidentológicas, ya pidió las pruebas de sangre de Yamil, que permitirán determinar si había consumido alcohol."Apenas supimos del accidente vinimos todos para el hospital. A la espera de un milagro. Lamentablemente, corre riesgo su vida.Todos estamos muy doloridos. Lamentamos la pérdidas de las tres chicas", expresa el tío.El objetivo principal de los médicos era estabilizar a Yamil. Y no se descartaba que pudiera ser trasladado al hospital El Cruce, de Florencio Varela, de mayor complejidad. En ese centro de salud fue atendida la única sobreviviente la masacre de San Miguel del Monte, Rocío, que también impactó contra un camión estacionado."Lo más grave es el traumatismo de cráneo que presenta. Tomográficamente se han comprobado lesiones de todo el macizo facial y del hueso frontal. También tiene otras fracturas mínimas de la escápula y del tobillo izquierdos, que no revisten gravedad. El traumatismo de cráneo sí es complicado, y eso quiere decir que existe peligro de muerte", detalló el director del Hospital Iriarte, Juan Manuel Fragomeno.