El detenido por crimen en Villa Elisa deberá declarar en las próximas horas

Jorge Oscar Dussling está detenido e imputado por el homicidio de su ex esposa René Solange Herrero, 63 años, hecho ocurrido en la ciudad de Villa Elisa. Los fiscales que llevan adelante la causa, Sebastián Blanc y Micaela Di Pretoro sostienen que "hay evidencias obrantes en la causa que permiten sospechar sobre la participación del hombre, de quien Herrero estaba separada pero se frecuentaban.La víctima estaba vestida, tirada en el suelo del comedor, con signos de violencia sobre su cuerpo.Los investigadores no encontraron evidencia de ingreso violento a la vivienda; y si bien el interior estaba muy desordenado, no se constató hasta el momento, la faltante de dinero ni bienes de valor.El fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación, junto a la fiscal Micaela Di Pretoro dijo que "las evidencias obrantes en la causa, respecto de la cual no se pueden abundar por el momento, permiten sospechar sobre la participación de su esposo en el hecho, Jorge Oscar Dussling de 65 años de edad, de profesión, chofer de camiones de transporte de pollos vivos, quien vive en la misma ciudad de Villa Elisa".Herrero se encontraba separada del hombre aunque se frecuentaban y de hecho estuvieron juntos en el domicilio de la mujer, hasta al menos las 20,30 o 21,00 hs aproximadamente, del martes pasado.Dussling fue detenido ayer, aproximadamente a las 17, por personal policial del puesto caminero Brazo Largo, cuando regresaba a Entre Ríos, supuestamente de dejar una carga de pollos, posiblemente en Luján, habiendo salido de Villa Elisa a las 6 del mismo día.La autopsia realizada a la víctima, constató la existencia de hematomas en un brazo y espalda, una lesión (golpe) en la cabeza, y signos de compresión manual en su cuello, siendo la causa probable de muerte, asfixia por estrangulamiento manual, restando análisis complementarios para tener el informe definitivo.Se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, tanto del domicilio de la occisa, como en el del sospechoso, y en el camión en el que se conducía, encontrándose pendiente medidas probatorias de importancia, tales como la extracción de datos de los teléfonos de ambos.El detenido, debe prestar declaración como imputado dentro de las próximas 48 horas, y luego se resolverá su situación procesal, en lo que respecta a las medidas preventivas de coerción que desde la Unidad Fiscal de Colón, seguramente se solicitarán, en audiencia ante la Jueza de Garantías de Colón, todo de acuerdo a las evidencias encontradas hasta el momento, y a los que surja de la prosecución de las tareas investigativas.