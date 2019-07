Rechazan acuerdo de "probation" por brutal golpiza en un boliche de Paraná

La tremenda golpiza

La jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, resolvió rechazar el acuerdo alcanzado entre la fiscal Evangelina Santana y el defensor público Juan Carlín, que fue subrogado en la audiencia que se realizó este miércoles por su pares Romina Cian y Emiliana Cozzi, porque consideró que no era razonable el plazo de la Suspensión del juicio a prueba solicitada ni el monto de la reparación económica ofrecido, en relación a los cargos que enfrentan los dos imputados de golpear a un joven en la puerta de un boliche ubicado en calle Güemes, en zona de Puerto Nuevo.La jueza dejó en claro que rechazaba el acuerdo en los términos en los que le fue presentado, añadiendo que sí podía ser viable en otros. Entendió que en función de la gravedad del hecho ?en el que se atribuye "haberle generado lesiones graves a una persona en una pelea dos contra uno"? y la reparación de "2.000 pesos aparecen como absolutamente irrazonables" para conceder el instituto.Los imputados son Gustavo Vergara, de 28 años, y Enzo Fosgt Brehm, de 30 años. Se le atribuye que el 13 de mayo de 2018, aproximadamente a las 3.45, tras mantener una discusión con Marcelo Bergara, quien se encontraba con unos amigos en un boliche ubicado en calle Güemes, le propinaron golpes de puño y lo empujaron, provocándole "hundimiento de hueso frontal, fractura de tabique y huesos propios de la nariz, y epistaxis exoftalmos de ojo izquierdo". Por este hecho, ambos imputados enfrentan cargos por el presunto delito de Lesiones graves.Las defensoras subrogantes abrieron la audiencia detallando los puntos del acuerdo alcanzado con Fiscalía. Así, explicaron que se daban las condiciones objetivas y subjetivas para conceder la Suspensión del juicio a prueba a ambos imputados, puesto que no tienen antecedentes penales computables ni accedieron al instituto en otra ocasión.También precisaron que ofrecían, tal como lo prescribe la norma y no implica asunción de responsabilidad alguna, una reparación económica de 2.000 pesos cada uno. El acuerdo alcanzado comprendía la interrupción del proceso por un plazo de un año a prueba y la carga horaria de 96 horas globales para realizar tareas no remuneradas a favor de una institución de bien público.Barbagelata, tras escuchar el acuerdo, preguntó si el plazo de un año y la carga horaria de 96 horas formaban parte de algún tipo de "modelo de la Probation", y añadió que "nunca se me ofreció una carga horaria diferente". Santana defendió el acuerdo en los mismos términos que las defensoras, destacando la pena a la que se expondrían en un juicio plenario, que sería excarcelable, que no tenían antecedentes penales ni otra Probation.La fiscal también precisó que los imputados intentaron acercarse a la víctima, lo que no se concretó porque está en trámite una demanda civil. También sostuvo que "la oferta económica es razonable", agregó que "no sé si la víctima la va a aceptar" y adelantó que se la va a informar. Ante la pregunta de Barbagelata respecto a si la víctima estaba de acuerdo con la salida alternativa que se propuso y si prestaba el consentimiento, que no es un requisito del instituto, la fiscal respondió "no lo sé, no lo tengo".La jueza sostuvo que "un año no es un plazo razonable, 2.000 pesos tampoco, hablamos de lesiones graves con hundimiento de pómulo y fractura de nariz". También resaltó que "hablamos de atribución delictiva en la que la posición de la víctima no fue recabada, si bien no es necesario" y concluyó en que "no me parece razonable admitirlo en estos términos".La jueza propuso un cuarto intermedio para que las partes revean el acuerdo, pero la defensa planteó que no iba a cambiar los plazos, señaló. Mencionó el trámite en curso en el fuero Civil como el motivo por el que la víctima no quiso conciliar, señaló que pasó un tiempo "considerable" y resaltó que ambos imputados siempre estuvieron a "disposición de la justicia".La jueza Barbagelata rechazó el acuerdo porque consideró que no era razonable el plazo de la Suspensión del juicio a prueba solicitada ni el monto de la reparación económica ofrecido.