Conmoción: Una pareja abusó de una menor y le contagió SIDA

Les envió las fotos

Delitos e investigación

El caso surgió a principios de junio pasado, pero la investigación está en pleno desarrollo y no deja de conmocionar a la pequeña localidad de Empalme San Carlos y a la provincia de Santa Fe toda: una pareja abusó sexualmente de dos adolescentes y a una de ellas le contagió SIDA. En el pueblo, de sólo 400 habitantes, aseguran que el hombre y la mujer imputados no son oriundos del lugar.Según el relato del fiscal esperancino Alejandro Benítez, el día 5 de ese mes, la mujer invitó a su casa a dos chicas menores de edad, con la excusa de "comer pizza". Una vez que arribaron, obligó a una de ellas a desvestirse y a la otra a sacarle fotos, bajo amenaza. Inmediatamente, la anfitriona envió las imágenes a su novio, quien acudió al lugar.Ambos abusadores tuvieron relaciones sexuales delante de sus víctimas. Finalmente, el hombre violó a una de las adolescentes, a quien además le contagió la ETS que tanto él como su pareja padecen: VIH- SIDA.Los sospechosos quedaron imputados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por poseer una enfermedad de transmisión sexual y por ser ejecutado por dos personas. También se les atribuyó el cargo de corrupción de menores agravado por ser cometido mediante amenazas.Este miércoles 24 de julio ambas víctimas estaban citadas a declarar en cámara Gesell. Sin embargo, la menor que sufrió la violación y el contagio de SIDA no se presentó.Mientras tanto, ambos sospechosos están en prisión preventiva, a la espera de que se produzca esa prueba y se sustancie el posterior juicio.