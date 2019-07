Polémicos gestos de Baldomir al llegar al juicio por abuso sexual infantil

Comenzó el juicio a Carlos Baldomir, quien está imputado por presunto abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una menor de edad. En su llegada, el ex boxeador realizó gestos a la prensa que trabajaba en la sala de Tribunales.El excampeón mundial de boxeo Carlos "Tata" Baldomir hizo "fuck you" a la prensa antes del inicio del juicio en el que se lo acusa de abuso sexual infantil. Fue en la Sala I del subsuelo de Tribunales donde a partir de las 7.45 de este jueves es juzgado en el marco de la causa que lo tiene imputado y donde la víctima sería su propia hija.Como se anticipó la querella en forma conjunta con la fiscalía, solicitarán que se le imponga al ex boxeador una pena de 20 años de prisión efectiva, como autor responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante".En ambos casos calificado por ser el imputado ascendiente de la víctima; por la convivencia preexistente con la niña; y por tratarse de una menor de 18 años. Además, se le atribuye la figura de "promoción a la corrupción de menores".

Arrancó el juicio contra el excampeón Carlos Baldomir... pic.twitter.com/NVIdcIg3Kn — Mario Galoppo (@mariogaloppo) 25 de julio de 2019

Presidirá el tribunal la Dra. Susana Luna, quien será acompañada por los jueces Dres. Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche.Por el bloque acusatorio, actuará la fiscal Alejandra del Río Ayala y como abogado querellante el Dr. Néstor Oroño.Por su parte, en ejercicio de la defensa técnica del imputado, se encuentran presentados los Dres. Martín Durando y Gonzalo Fuente.