Motociclista se cruzó por la derecha y fue embestido por una camioneta

Colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta de 150cc, en la intersección de Avenida Laurencena y con calle De La Torre y Vera, en Paraná, registró"Al llegar a la esquina, el vehículo que venía de frente me permite doblar a la izquierda, y una vez que ingreso, la moto pasa por la derecha sin prestar atención que yo estaba doblando y a la velocidad que venía, no alcanzó a frenar y me impactó en el frente de mi vehículo", aseguró ael conductor de la Hilux.Como consecuencia del choque, el motociclista, un joven cadete de 22 años, fue trasladado por "precaución" al hospital San Martin donde recibió la atención médica correspondientes.En tanto, el padre del motociclista comentó que el muchacho registró "politraumatismos en hombro y brazo derechos, en el tobillo y en el pie.. fueron golpes y gracias a Dios está bien", agradeció."Son accidentes que suceden a diario", acotó, al tiempo que comentó que su hijo, hacía poco tiempo había comenzado a trabajar en un cadetería.En tanto, ambos rodados registraron importantes daños materiales. "Son fierros y se enderezan", minimizó el automovilista."Fue en un horario crítico para el tránsito de la ciudad, bastante congestionado", refirió al dar cuenta que la colisión se registró en horas cercanas al mediodía de este miércoles.