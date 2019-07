Otra vez robaron en un club: "Lo que no se llevaron, lo rompieron"

Aparentemente, los delincuentes ya tenían todo estudiado porque violentaron el candado de la reja de la puerta y, una vez adentro, hicieron de las suyas porque ni siquiera el baño se salvó.



Sobre el nuevo hecho delictivo que sufrieron, porque ya es el tercero, José Acevedo, como presidente de la institución, dijo que "nos robaron y nos rompieron todo, porque lo que no se pudieron robar lo rompieron, lamentablemente" y comentó que "esto pasó en el amanecer del lunes. A las 2:30 se fueron los muchachos que habían alquilado el quincho y al otro día nos encontramos con todo eso".



"Se llevaron un inodoro y a otro no lo pudieron sacar porque se les rompió y lo dejaron tirado, se llevaron un lavatorio, las dos mochilas del baño unas cuantas sillas plásticas", lamentó el presidente de la institución deportiva y social.



Consultado acerca de si tendrían algún dato de quién o quiénes podrían ser los autores, respondió que "no, nadie vio nada y nadie sabe nada, ya realizó todas las actuaciones la policía, sacaron fotos pero rastros no pudieron tomar porque estaba todo mojado, porque perdía agua por todos lados, al sacar todo se reventó la cañería".



"Ésta es la tercera vez que nos entran a robar, la primera vez nos robaron todas las ollas y la garrafa, la segunda vez nos robaron el compresor y otros elementos, y ahora esto, lo que no nos pudieron robar lo rompieron. A esto lo hacemos con mucho esfuerzo, con todo el sacrificio de mucha gente, de muchos vecinos que trabajamos y nos hacen esto que realmente no nos merecemos", lamentó en diálogo con diario El Sol.