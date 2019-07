Violento asalto en Concordia: "Escuché el disparo y pensé que lo habían matado"

Policiales Otra persona fue baleada en el rostro durante un violento asalto en Concordia

Un nuevo hecho de sangre con características similares al que sufriera en el amanecer del sábado pasado Mariela Costen , cuando en un asalto fue mortalmente herida de un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia y a quemarropa, afectó ahora a un hombre de 40 años, de nombre Ariel, quien recibió un balazo en la nuca cuando dos delincuentes ya se habían apoderado de todas sus pertenencias pero igual le dispararon dejándolo herido en el suelo.Este nuevo hecho de sangre, que preocupa a las autoridades por la agresividad y la decisión de los delincuentes de disparar sin importar si matan, ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada de este martes, a pocas cuadras del hospital Delicia Concepción Masvernat. La víctima había bajado a realizar unas compras en un drugstore, momento en que fue abordado por dos delincuentes que luego fueron detenidos.. Iban caminando y se detuvieron a media cuadra de acá, en eso yo le vendo las 4 cervezas al muchacho, le doy el cambio, y cuando vemos que regresaron con un arma de fuego en la mano yo le dije al muchacho andate rápido, abrió la puerta del auto pero lo interceptaron cuando estaba por subir; pero él jamás se resistió, le dio todo lo que llevaba", recordó.En ese mismo tono, puntualizó que "me escondí atrás del mostrador y llamé al Comando (Radioeléctrico) y en eso escuché el disparo, yo pensé que lo habían matado, y ahí escuche al cliente que empezó a gritar y a pedir auxilio porque estaba herido., decía y ahí salí a asistirlo, intenté llevarlo al hospital pero no me arrancaba el auto pero en ese momento llegó la policía".En tanto, para el fiscal Martín Núñez, quien investiga el sangriento hecho donde Mariela Costen fue baleada a sangre fría en la cabeza el sábado pasado, hay similitudes entre los dos hechos."La verdad es que con el hecho del lunes hay un parecido, en el sentido de que (el delincuente) ya tenía lo que quería robar, ya tenía lo que buscaba y el disparo fue innecesario, es por eso que estoy también analizando la similitud entre uno y otro", adelantó.Sobre la sospecha de que los autores del asalto en el drugstore pudieran ser los mismos atacantes de Mariela Costen, el fiscal Núñez dijo que "por ahí la descripción física de los autores no me coincide tanto, pero el modus operandi si es parecido", detalló y contó que Ana García, quien caminaba junto a Mariela cuando fue baleada, "de momento no los pudo identificar, lo que ocurre es que la joven está con tratamiento psicológico porque está shockeada e inestable y todavía tenemos tiempo para eso antes de resolver la situación procesal de los dos detenidos".