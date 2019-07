Confirman sentencia que condenó a tres personas por un homicidio en riña

El crimen de Gonzalo Acevedo quedará en la historia de la ciudad como uno de los casos que fue sufrió de la impericia judicial, que debió transitar por dos juicios para que la familia de la víctima tenga justicia.



En el primer juicio desarrollado en el 2015, la jueza Alicia Vivian llegó a la conclusión que Juan Carlos Petizco y Carlos Javier Petizco debían ser absueltos por el beneficio de la duda, mientras que Floreana Leticia Núñez, Jonathan Ismael Petizco, Héctor Oscar Petizco y Daiana Antonella Petizco también debían ser absueltos por el beneficio de la duda por el homicidio en riña; pero condenó a Floreana Nuñez, Jonathan Petizco y a Héctor Petizco a un año de prisión efectiva por considerarlos penalmente responsables de lesiones graves en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo. En cambio, a Daiana Petizco le concedió un año de prisión condicional por el mismo delito.



Es decir, todos fueron absueltos por el delito de homicidio en riña, pero condenó a cuatro de los seis imputados de ocasionarles lesiones graves a una persona que murió asesinada, dictándoles penas que no superaron un año de prisión.



Obviamente esta sentencia no tuvo quórum cuando fue a Casación y los jueces decidieron revocar ese fallo y ordenaron la realización de un nuevo debate. Este nuevo juicio se desarrolló a fines del 2017 y se dejó para el reinicio de la actividad judicial la lectura de la sentencia. En febrero de 2018, el juez Arturo Dumón leyó el adelanto de veredicto delante del Fiscal coordinador Lisandro Beherán, del querellante Fabián Otarán y de los defensores Julio Majul, Pablo Di Lollo y Amelia Angerosa.



El magistrado absolvió a Carlos Javier Petizco por falta de pruebas y a Juan Carlos Petizco y Daiana Antonella Petizco los absolvió por el beneficio de la duda, de los delitos de homicidio en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo y lesiones graves en riña en perjuicio de Walter Quiroga.



Por su parte, condenó a Héctor Oscar Petizco, Jonathan Ismael Petizco y Floreana Leticia Núñez a la pena de 3 años y ocho 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de homicidio en riña y las lesiones a Quiroga.



Los defensores de los tres condenados acudieron nuevamente a Casación, esta vez para tratar de obtener algún beneficio para sus clientes, pero los tres jueces de la Cámara de Concordia no movieron un ápice la sentencia de Dumón.



Los representantes legales de los tres acusados tendrán una nueva instancia de apelación. Esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia y mientras se realice esta nueva revisión de la sentencia, la cual no tiene firmeza, los condenados permanecerán en libertad.



La muerte



El crimen ocurrió en Tala y Chalup, en el corazón del barrio Munilla. Fue en los primeros minutos de la madrugada del 26 de octubre de 2014. Esa noche la Policía acudió a un llamado donde denunciaban sobre una pelea que se había originado en la zona. Al llegar, encontraron tendidas en la calle a dos personas: Gonzalo Acevedo estaba muerto, mientras que su amigo Walter Quiroga estaba vivo, pero muy mal herido.



Según consta en la causa, el fallecido recibió "múltiples lesiones, contuso cortantes, punzo cortantes y contusas en diferentes áreas corporales que involucraron órganos vitales, tales como el pulmón, el pericardio, el diafragma y el corazón". En tanto Quiroga, de 28 años al momento de los hechos, recibió una puñalada de tres centímetros en la región inguinal derecha que puso en riesgo su vida, por la cual debió ser intervenido de urgencia para estabilizarlo y evitar su muerte.



Quiroga sobrevivió y el Ministerio Público Fiscal llevó a juicio a Juan Carlos Petizco de 52 años y a sus hijos Carlos Javier de 31 años, Héctor Oscar de 30 años, Jonathan de 25 años, Daiana de 22 años, y una vecina, Floreana Núñez de 34 años. Como nunca estuvieron muy claras las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los Petizco y Núñez fueron acusados de atacar a Acevedo y a Quiroga y de ocasionarle la muerte al primero de ellos. Pero al no ubicar a un solo responsable, el fiscal coordinador Lisandro Beherán desestimó el "Homicidio simple" e imputó a todos de "Homicidio en riña", una figura más benévola, con penas que van de los 2 a 6 años de cárcel. (El Día)