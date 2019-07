Asesinada para robarle $110: Todavía no lograron identificar a los autores

El hecho

Lamentablemente, Mariela Costen, madre de dos hijas, que fue baleada por dos delincuentes en moto el sábado por la madrugada, falleció este lunes a la mañana tras dos días de agonía en el Hospital Masvernat. La mujer de 44 años, jugadora de rugby de Las Palmeras, tenía muerte cerebral y según los médicos su estado era "irreversible". Su familia decidió donar sus órganos. "A mi hermana le robaron la vida y queremos dar más vida a través de ella. Mi hermana va a estar viva en otras personas", dijo su hermana, Yamila Costen aConsultado sobre el avance de la investigación, Núñez respondió que "estamos abocados a dar con los autores de este hecho. Estamos entrecruzando información y buscando todo dato que sea útil porque hay mucha gente abocada en la tarea. Vino también gente de Paraná que es un gabinete especializado en casos como este. Además, se está trabajando en la identificación de las imágenes captadas por las cámaras".Núñez confirmó que la causa ahora ya no está caratulada como "tentativa de homicidio en ocasión de robo", sino que con el lamentable desenlace ahora se busca a dos delincuentes por, publicaMariela Costen, de 44 años, regresaba junto a Ana García (19) de un boliche bailable, donde habían ido a festejar el Día del Amigo. Las amigas habían decidido emprender el regreso a sus hogares caminando porque no les alcanzaba el dinero para un remis. Cerca de las 04:30 hs. del sábado mientras caminaban por Avenida Eva Perón, hasta llegar a la intersección con Brasil, dos hombres a los que ya habían visto en inmediaciones del Casino (una cuadra antes); les apuntaron con un arma de fuego con la orden de no mirarlos y entregar sus pertenencias; sin embargo, pese a no resistirse y haber entregado el poco dinero que tenían ($110), uno de ellos disparó contra el rostro de Mariela provocándole graves heridas.En igual sentido se había expresado el jefe de la departamental, comisario José Enrique Querencio, quien confirmó "solo sabemos que son dos masculinos jóvenes que se conducían una moto cross color roja, estamos trabajando con las cámaras de seguridad de viviendas y comercios, de la Avda. Perón, son unas cuántas y hasta ahora tenemos una imagen bastante distante que nuestros técnicos están tratando de mejorar y ampliar a ver si se los puede reconocer".