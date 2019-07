Intentaron cometer estafa: el delincuente se hizo pasar por "empleado de Anses"

A Ricardo lo llamaron por teléfono."Mi suegro atendió y le empezaron a explicar, cómo él no entendía, le pidió que esperara en línea, que me iba a llamar. Ante esto, la persona que lo llamó le dijo que tenía el tiempo necesario para esperar. Cuando yo atendí me dijo que hablaba de la dirección de Escribanía de Anses, pero enseguida noté que tenía un tono colombiano. Me dice `quería comunicarle que el señor (Ricardo) tiene 75 mil pesos disponibles en Anses. Me dijo que era por una ley de retroactivos", contó Sandra.En el mismo sentido, rela"Tomé nota de todo lo que me dictaba.La mujer dijo que todo lo que le estaba relatando "me sonaba a estafa. Yo charlaba con mi suegro y él seguía esperando.".Por su parte, Ricardo manifestó que "se asustó" cuando se comunicaron con él, por eso decidió llamar a su nuera.