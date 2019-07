La Policía descartó un atentado contra la antena de una radio de Victoria

Hecho vandálico contra LT27 de Villaguay

"Está descartado que haya sido un atentado", sostuvo Berón refiriéndose a la caída de la torre de transmisión de la AM 980 de la ciudad de Victoria que se desplomó este domingo."Evidentemente hubo una falta de mantenimiento", sostuvo, al tiempo que indicó que "se secuestraron distintos elementos para peritar, entre ellos, uno de los tensores"."Además ayer hubo viento y eso también pudo haber provocado la caída. Estamos averiguando. Hay una testigo que dice que no vio movimiento de personas en la zona en ese momento". Y agregó que "desde un primer momento estamos comunicados con las autoridades de la radio".Por su parte, el jefe Departamental de la Policía de Villaguay, Daniel Randisi, informó que se está investigando en qué contexto sufrió daños la caseta donde está ubicada la antena de la radio LT27 de Villaguay. "Se trataría de un hecho de vandalismo, no de un atentado", sostuvo.El daño sufrido este fin de semana por la caseta de antena de LT27 la sacó del aire por más de tres horas.Al respecto, el Jefe Departamental de la Policía indicó que autoridades de la radio presentaron la denuncia correspondiente y en función de ello la fuerza comenzó a investigar.Se constató "el corte de un cable de energía y que hubo un intento de ingresar a la zona donde estaba la antena", explicó."No hay elementos extraños que peritar y en la zona no hay cámaras, por lo que parte de la investigación se basa en la recolección de datos que puedan proporcionar vecinos que pudieron haber visto algo", agregó. (Fuente: APF)