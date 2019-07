Hubo más de cien denuncias por estafas telefónicas en apenas seis meses

Campaña

"Me llamaron para comunicarme que me había ganado una camioneta 4×4?"; "Me llamaron haciéndose pasar por mi nieta que estaba en otra ciudad, me decía 'abuelita'?", "Me llamaron y me dijeron que la tarjeta había designado a un cuerpo de abogados para asistir a quienes tuvieran problemas?". Son algunos de los relatos recolectados, similares a muchos otros que, cuando son publicados por los medios de comunicación generalmente van acompañados por la expresión "cuento del tío".Es que esa es la denominación que (entre otros países, en la Argentina), recibe un tipo de estafa, en la que se aprovechan de la confianza, en ocasiones también de la ambición o necesidad de las personas por obtener beneficios fácilmente.Relatos, caracterización cotidiana, en verdad de lo que se está hablando es de delitos económicos y en este caso puntual, delitos económicos telefónicos.En la semana que pasó, el gobierno provincial puso en marcha una campaña de bien público para medios de comunicación y redes sociales sobre identificación del delito de estafas telefónicas, sus diferentes modalidades, estrategias de prevención y herramientas de denuncia."Por más que tengamos un vehículo patrullando permanentemente frente a cada domicilio, la información es la que pone en alerta y atento a la ciudadanía sobre este tipo de delitos", dijo a, el jefe de División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. Así, Javier González afirma que "hay un pilar fundamental que es la información en este tipo de estafa, no hay presencia de patrullero que pueda prevenirlo".En el primer semestre del año se registraron 110 denuncias, por supuesto la cantidad de casos probablemente sea aún mayor.La campaña iniciada por el Gobierno apunta especialmente a los adultos mayores, que pueden resultar más vulnerables porque están solos en la casa o no tienen compañía para resguardarse. De todas maneras, aunque puedan resultar con más frecuencia víctimas de este tipo de estafas o de los intentos, nadie está exento de convertirse en blanco de los estafadores.El histórico y conocido cuento del tío tiene distintas modalidades. "El estafador, el primer enganche que hace con la víctima es la confianza. Nadie está preparado, pensando que va a recibir un llamado en el que va a ser engañado", explica González.La intención con esta campaña es llegar a los ciudadanos con una advertencia: hay que tener cuidado con la llamadas de Anses por el programa de Reparación histórica, con los premios virtuales (avisan que se ganó un vehículo 0 kilómetro, o una cierta cantidad de dinero), o bien, anuncios de cambios que se van a producir con la tarjeta (solicitan el número), entre otras modalidades."Todo lo que sea brindar información telefónica, prácticamente no se puede confiar", dice el jefe policial quien recomienda "ir a las entidades bancarias u oficiales a hacer todos los trámites". Acotó que "nadie gana algo o le regalan algo porque sí", es decir si no participó de algún certamen, por ejemplo, es poco probable hacerse acreedor de un beneficio. Relató que con los premios virtuales "seducen con un gran monto, se abusan de la necesidad económica que puede estar pasando la persona, que finalmente se entusiasma y entra en esa confianza. El estafador trabaja emocionalmente a la persona con gran habilidad, psicológicamente, también".Capítulo aparte merece el secuestro virtual o la llamada de un supuesto familiar que ha sufrido un accidente. "Se hacen pasar por el familiar, convencen a quien recibe la llamada, le sacan información", relató.También advierte que "los llamados suelen efectuarse en horarios poco habituales y se debe estar atento, porque en Paraná ha habido casos" de secuestros virtuales. No obstante, González aclaró que "secuestros reales hace mucho tiempo que no ocurren" en la ciudad.Sobre esta modalidad, González señaló que se debe cortar la comunicación y llamar con un teléfono paralelo para ver si ese familiar está en buenas condiciones.La recomendación del jefe policial es "mantener la calma, lo que en el momento ?reconoció? es difícil porque la persona puede bloquearse"."En todos los casos hay que cortar la llamada si es dudosa y poner en conocimiento al 911 u otro número de emergencia que se tenga. Hay que hacer la denuncia correspondiente", insiste González.Este delito al no estar calificado, no se usa arma, no se utiliza violencia, sino el ardid, el engaño, no es calificable y está incrementándose al no tener penas severas. Diferente es la extorsión cuando se trata de un secuestro virtual."La víctima de estos llamados, luego de cortar ante la sospecha, debe comunicarse con el 911. A la hora que se produzca esa denuncia, desde el 911 se pasa a Delitos Económicos, que va al lugar a hacer una asistencia al presunto damnificado", comentó con relación al protocolo de actuación que se da en estas situaciones.Aún cuando se trate de una tentativa, González recomendó que siempre se haga la denuncia, que se judicialice."La información es una herramienta fundamental. Además de la que pueden divulgar los medios de comunicación, es conveniente que estos temas se dialoguen en ruedas familiares, de amigos" remarca el jefe de la División Delitos Económicos.El propio González señala que "parecen cosas tontas y uno piensa que no le van a suceder, pero aquellos que no tienen acceso a la tecnología o no están muy actualizados, pueden volverse vulnerables. Es necesario hacerles conocer que estas cosas pueden llegar a pasar".