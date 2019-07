Alertan por estafas al contratar servicios de mantenimiento en el hogar

A una mujer en Paraná le cobraron seis mil pesos para cambiar un repuesto sanitario bajo amedrentamiento y fraude. Aprovecharon que estaba sola en su casa. Le cobraron el repuesto "tres veces más de lo que vale", además de que en la mano de obra "se le cobró a esa mujer, un precio elevadísimo", conoció Elonce.



El comisario Javier González, jefe de la división Delitos Económicos de la policía contó a Elonce TV que se han radicado "denuncias de abusos de precios. Las personas que necesitan que le realicen un trabajo, a veces se ven avasalladas, les exigen una cantidad de dinero que no se ajusta a la realidad del trabajo en sí, tanto por los precios de los elementos como de mano de obra".





Como recomendación mencionó que "si alguien tiene que hacer una refacción o un trabajo que primero busque a una persona idónea en el trabajo que necesita realizar. Segundo, que le pida previamente un presupuesto escrito, en donde esté aclarado allí, el valor de los materiales y el costo de la mano de obra".



Asimismo dijo que es recomendable "manejar dos o tres presupuestos para cotejar cuál es el más conveniente".



Se sugiere que la persona a contratar "sea idónea, que esté matriculado, que tenga buenas referencias", aportó González.



"Hemos visto que hay personas que no terminan los trabajos o desaparecen luego de que les dan una entrega, una seña. Luego, los bloquean en los teléfonos. Hay que tener cuidado de a quien se contrata", resaltó.



Al mismo tiempo, expresó: "Recomendamos que el trabajo no sea pagado en su totalidad antes de culminar la tarea".



"En caso de que produzca un hecho de este tipo, como primera medida se maneja la mediación, se va a la ley de derecho del consumidor. Si no se llega en esa mediación y si uno detecta que hubo intención de engaño, esto se denuncia porque es una estafa mediante fraude. Se judicializa. Los fiscales coordinan la tarea investigativa para poder establecer si esta persona realizó el fraude, se la individualiza y presenta ante el fiscal para que proceda con las medidas a seguir". Elonce.com.