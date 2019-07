Más de 200 vehículos ilegales quedaron fuera de circulación en 2019

En marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, impulsado por el Ministerio de Transporte, la CNRT retuvo 220 vehículos ilegales en todo el territorio nacional en lo que va del año. Esta clase de transporte pone en riesgo a los pasajeros y demás ciudadanos ya que no cuenta con ningún tipo de habilitación para brindar un servicio de transporte.



"El ilegal no cuenta con ninguna medida de seguridad para el pasajero. Son vehículos que no tienen revisión técnica ni complementos obligatorios como salidas de emergencia, matafuegos, control de velocidad, etc. Además, no cuentan con seguro y los choferes no poseen la aptitud del conductor profesional, ya que no tienen la certificación médica adecuada. Todas estas faltas hacen que la circulación de estos vehículos sea ilegal, y nuestro objetivo es cuidar al pasajero, a los choferes y a los ciudadanos, para evitar accidentes y salvar vidas", expresó Pablo Castano, Director Ejecutivo de la CNRT.



En este sentido, para garantizar un transporte seguro y de calidad, la CNRT controla el transporte terrestre en todo el país a través de sus 23 delegaciones y 6 subdelegaciones. Hasta el momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera el ranking de vehículos ilegales retenidos con 168; lo sigue Neuquén con 9; Córdoba con 6; Rosario con 5; Mar del Plata y Santiago del Estero con 4; La Plata, San Rafael (Mendoza) y Salta con 3; Chaco y Orán (Salta) 2; Catamarca, Chubut, Corrientes Capital, Paso de los Libres (Corrientes), Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán tuvieron 1, y Bahía Blanca, Río Cuarto (Córdoba), Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Río Negro y San Juan no tuvieron hasta el momento retenciones de ilegales.



Durante el 2018 se realizaron 742.567 controles y se retuvieron 387 vehículos ilegales en todo el país. En todo 2019 se realizaron 837.632 controles y se redujeron los ilegales retenidos a 220. Es decir, que el aumento de controles influyó directamente en la disminución de este tipo de vehículos.



Este significativo incremento en la cantidad de controles se dio a partir de la implementación de la aplicación Fiscalización Inteligente Simple (FIS), desarrollada por la CNRT, que es utilizada a través de las PDA (Personal Digital Assistant), dispositivos especialmente desarrollados para la fiscalización. En cualquier lugar cada fiscalizador puede tener toda la información actualizada del estado de conductores y vehículos, contando con la base de datos cargada en el dispositivo que se sincroniza constantemente. Esto permite reducir los tiempos de 25 a 8 minutos, tener una mayor eficiencia y aumentar la cantidad de controles. ¿Qué es un transporte ilegal? Un transporte ilegal o también llamado clandestino es aquel que no cuenta con ningún tipo de habilitación para brindar un servicio de transporte. No tiene, Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la empresa no está habilitada para la actividad ni inscripta en CNRT y no cuenta con seguro para pasajeros.



En los casos de transporte ilegal siempre hay infracción y retención. No se infracciona solamente la unidad, se debe retener en todos los casos por el peligro que acarrea para los pasajeros y para los transeúntes. Los mismos tienen un tiempo mínimo de retención de 20 días hábiles y un costo de devolución de la unidad. Al mismo tiempo, se le imputarán sanciones por 40.000 boletos mínimos. ¿Qué sucede con los pasajeros si un servicio ilegal es retenido en plena ruta? Una vez retenido un transporte ilegal, los pasajeros son trasladados a la terminal o parada más próxima para que puedan continuar su viaje en un colectivo que se encuentre habilitado y con choferes esté en regla.