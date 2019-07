Policiales

El hecho ocurrió en Bajada Grande

Viernes 19 de Julio de 2019

Quema intencional de camioneta: "Pido por favor que aporten datos"

El incendio se registró sobre calles Croacia Sur y Larramendi, de Paraná, donde la camioneta estaba estacionada en horas de la madrugada de este sábado. "Aún no he tenido novedades, no sé quién me la quemó", dijo a Elonce