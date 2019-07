Video: Un garrafero resistió robo "piraña" a los tiros e hirió a ladrón

Un distribuidor de garrafas sufrió un violento intento de asalto en Cooperativa Güemes, manzana Nº4. El hombre estaba circulando con su furgoneta por el lugar y, cuando se estacionó, fue abordado por un grupo de vecinos que intentaron robarle algunos de sus envases.En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre los delincuentes, el comerciante y su ayudante. Hubo golpes y disparos, que quedaron registrados en un video que fue filmado por una testigo.En las imágenes se puede ver cómo una vecina ataca al garrafero con una escoba y cómo él se defiende con disparos al aire. Una de las balas rozó a uno de los delincuentes que terminó con una herida leve en una pierna.Según, Diego Larrey, abogado del vendedor de garrafas, el arma pertenecía a uno de los supuestos ladrones. "Mi cliente no portaba el arma. Él lucha con la gente esta, logra arrebatarle el arma y esta gente no estaba en sus cabales. Estaba ida. El video es claro en eso. Se traba en lucha, le arrebata el arma y sucedió lo que está en el video", dijo.El video llegó a la Justicia y al Ministerio de Seguridad, desde donde calificaron a la situación de "gravísima".El garrafero y su acompañante resultaron heridos durante el intento de asalto que ocurrió en Cooperativa Güemes, en Córdoba, según confirmó a Cadena 3 Diego Larrey, abogado del trabajador."Todo está bajo secreto de sumario. Tengo entendido que uno de los atacantes está herido y mi cliente tiene golpes en el cuerpo. Su acompañante está herido de arma blanca", dijo.Por el hecho, hay seis personas detenidas. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que fueron imputados por el delito de "robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda".Según Larrey, los asaltantes "estaban exaltados" y "bajo efectos de la droga". El abogado también confirmó que el arma no le pertenece a su cliente. "Él se trenza en lucha con quien lo intenta abordar, se la arrebata y logra arrebatársela a uno de ellos".María, una vecina de barrio Cooperativa Güemes, llamó a Cadena 3 para desmentir las declaraciones del padre de uno de los detenidos, a quienes responsabiliza de los principales problemas del barrio. "Estos chicos reparten garrafas de gas hace 15 años, vienen de una familia muy trabajadora. En cambio, los vecinos tenemos que vivir con miedo porque los demás jóvenes venden y consumen droga, y roban a cualquier hora", declaró.Además, contó que la Policía es "echada de la zona de Villa El Pocito" y que "muchos vecinos son cómplices de los ladrones".