Continuará detenido el sospechado por el incendio a la casa del intendente Hein

Policiales Practicarán una pericia clave al detenido por el incendio en la casa de Hein

Continuará detenido por 60 días el sujeto sospechado de ser el autor y responsable del incendio al garaje de la vivienda del intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.Se trata de Luis Edgardo Medina, de 35 años.Confirmó también que a Medina se le detectaron quemaduras en sus manos e irritación en fosas nasales.Por otra parte, Gilé dijo que el intendente había sufrido previo a este ataque, constantes reclamos vía WhatsApp por parte de Medina, e incluso, en forma personal por parte de la hermana de este hombre, situación que se tornó "muy complicada "en los últimos tiempos, ya que reclamaban por un trabajo y ayudas económicas.El fiscal consideró que existen numerosos indicios que sumados llevan a consolidar la acusación contra Luis Edgardo Medina y sostuvo que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento, debiéndose velar por la seguridad y tranquilidad de víctimas y testigos para que puedan declarar en la causa sin riesgos.En su alegato también explicó que se secuestraron escritos en los que se demostraba una actividad del tipo ritual, donde se hacían "brujerías" para provocar el vuelco de autos y la muerte de sus ocupantes.El representante del Ministerio Público dijo que de llegar a juicio se solicitará una pena de cumplimiento efectivo, más allá de que el imputado no cuente con antecedentes penales, se encuentra acusado del delito de "Daño calificado e incendio en concurso ideal", por lo que solicitó 60 días de prisión preventiva.Por su parte, el doctor Nicolás Gazali, defensor oficial que representa al acusado, se opuso rotundamente a la medida, manifestando que la Fiscalía no tiene elementos que inculpen a su cliente. Y agregó que, solo hay un video donde se le ve comprando combustible el día anterior a los hechos, pero destacó que Medina hace changas de cortador de pasto, por lo que tenía como herramienta una motoguadaña que funciona con combustible y resaltó que el hecho de que este fuera a comprar a la estación de servicio no es prueba suficiente para involucrarlo en el incendio a la casa del intendente.Por otra parte, el defensor remarcó que no se secuestraron elementos que lo inculpen durante los allanamientos y ninguno de los testigos lo coloca en el lugar de los hechos, recordando que las discusiones del damnificado fueron con la hermana del acusado y este no tenía nada que ver.Gazali aclaró que no se está ante un delito como se intenta endilgar a su cliente, sino que se trataría de un caso de daños, ya que de ser responsable, solo se enfocó en prender fuego el auto.Por todo esto, el defensor oficial pidió la libertad de Medina y de ser necesario, que se le impongan reglas de conducta, reafirmando que la prisión preventiva debe ser una medida extrema.Finalizados los alegatos, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, consideró que se daban las condiciones para hacer lugar a la medida solicitada por la parte acusadora, por lo que dispuso aceptar el plazo de 60 días de prisión preventiva, señalando que es un plazo prudencial y acorde ante las medidas que se deben practicar y las pericias que están en marcha.