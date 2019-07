Choque y fuga en un remis: Les incautaron droga y dinero tras persecución

Persecución policial por Ruta 18

"Fue como una película de terror", dijo el remisero

Les incautaron droga y dinero

Alrededor de las 15 horas de este jueves en el acceso a General Campos y por causas poco claras, una camioneta Chevrolet S10 blanca, perdió el control y chocó el portal de acceso a General Campos, y a otro vehículo, un automóvil Renault 9, que estaba estacionado en la banquina esperando la llegada de un familiar, el que quedó incrustado debajo de la camioneta.Como consecuencia del impacto, el rodado en el que conducían al menos dos sujetos quedó inutilizado y ya descendidos del utilitario, detuvieron la marcha de un Peugeot 207 blanco, que ocasionalmente transitaba por el lugar.De acuerdo al parte policial, los sujetos accedieron raudamente y retomaron la marcha por Ruta 18 en dirección Este a Oeste.La situación fue visualizada por personal policial dependiente de la Jefatura departamental San Salvador que realizaba tareas de prevención en las inmediaciones, pero, según se indicó, inicialmente no se había logrado determinar las circunstancias de la colisión ni los motivos por los cuales se alejaban del lugar.Se procedió en consecuencia a irradiar la localización e identificación de los ocupantes del automotor en el que se conducían estas personas.Minutos después, otro de los móviles dependiente de la Jefatura localizaron el rodado a la altura del kilómetro 208 de la ruta mencionada que se conducía con dirección a San Salvador; al acercarse al móvil policial, el vehículo se detuvo y ante la solicitud de los uniformados descendieron del mismo, el conductor (un reconocido vecino de esa ciudad) una adolescente y dos sujetos que serían los que habían abordado el mismo en el lugar del accidente.El remisero, de apellido Ramallo, aseguró que lo vivido fue un hecho similar al episodio "de una película de terror"."Fui a buscar unos tíos y tenía que llevar a mi hija a unos controles a Concordia. Veníamos saliendo de General Campos cuando vimos una camioneta, de donde aparecen dos personas, abriendo la puerta del auto y pidiendo auxilio para que lo lleve arriba", rememoró."Esos kilómetros en la ruta fueron de terror porque mi hija estaba shockeada, con un arma blanca, esta gente que gritaba", aseguró el trabajador del volante.Luego, "en el medio de la ruta, el patrullero para y bajamos nosotros para tratar de explicar cómo era la situación puso todo bajo. Dijeron todos abajo, abajo. En un momento, estas personas que vinieron arriba de mis tíos, encimados, dan la vuelta y cazan el auto y la llave y arranca esta persona. No sé cómo hice, le quité la llave, pero hace una marcha y de repente pasó por arriba a mi hija en el pie y choca también a un funcionario policial", especificó Ramallo."Nos pasó un episodio de terror", cerró el remisero.Según explicó el remisero, al trayecto realizado lo transitaron bajo amenazas hacia él y su hija con utilización de un cuchillo e intimidación verbal. Es que imprevistamente uno de los sujetos corrió por detrás ocupando el habitáculo del conductor e intentó darse a la fuga con el agravante que en el interior se encontraban los tíos del propietario.El sujeto abordó el auto e inició la partida y ante los intentos por detenerlo, pisó en el pie a la adolescente ocasionándole lesiones, además de colisionar a uno de los funcionarios policiales que pese a la lesión sufrida, con el apoyo del otro funcionario y del conductor, lograron en primera instancia detener el intento de fuga, extraer la llave del rodado y reducirlo.Fuentes policiales confirmaron que resultó ser un mayor de edad con domicilio en San Salvador, quien entre sus pertenencias tenía al menos 15 bochitas de cocaína y un trozo de marihuana. También se habría procedido al secuestro de una suma de dinero que rondaría los cuatro mil pesos. Asimismo, se logró incautar un cuchillo que habría sido utilizado para amenazar al conductor del automóvil que auxilió a los delincuentes.Cabe mencionar que uno de ellos tendría un frondoso prontuario policial y judicial. Por mencionar algunos hechos, fue protagonista de un hecho policial cuando tomó un arma de fuego y comenzó a los tiros en la zona Norte de la ciudad, en 2017. Por este hecho tenía libertad condicional. A pesar de ese beneficio judicial, en enero del 2018, volcó con su auto en el Acceso Oeste y al ser trasladado por una ambulancia se arrojó de la misma, huyendo del control policial. En mayo de ese año, le secuestraron un automóvil Bora, y en el momento intentó darse a la fuga.Por otro lado, se supo que el acompañante de este delincuente no tendría antecedentes policiales.