Crimen de mujer trans: Investigan a la persona con la que la vieron el domingo

A quién apuntan las sospechas

Policiales Cuatro asesinatos a puñaladas conmocionaron a tres ciudades entrerrianas

Continúan las investigaciones para esclarecer la violenta muerte de una mujer trans, de 36 años, la que se autopercibía como Lucía Barrera.El cuerpo de la víctima fue hallado este jueves, en el interior de su vivienda ubicada en calle Ameghino, entre España y Urquiza, cerca del Cementerio Municipal de Paraná., el cuerpo de Barrera presentaba al menos 18 puñaladas, con lo cual, llama la atención a los investigadores, la saña con la que se le dio muerte."Es un hecho particular", recalcó ael jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blazón, al dar cuenta de "la gran cantidad de heridas producidas por un arma blanca".Según comunicó, la finalización de la autopsia al cuerpo de la víctima estaba prevista para este viernes y se aguardaba la comunicación de sus resultados."En principio, esta persona llevaba dos o tres días de fallecida", adelantó Blazón.Lucía había vivido con sus papás, hasta el fallecimiento de sus padres. Luego quedó habitando sola la casa de calle Ameghino 59. Pertenecía al colectivo trans y según contaron sus allegados "tenía posibilidades de entrar a trabajar en la municipalidad, porque se había inscripto para el cupo trans"."No se descarta ninguna hipótesis y se investigan todas las circunstancias que rodeaban a esta persona, ya que no hay testigos, por el momento, que hayan aportado información importante", acotó Blazón al respecto."Se entrevistarán a los allegados de esta persona que vivía sola. Todas las personas que hayan ido a la casa o pudieran haber ido a la casa", insistió al respecto.Se recordará que vecinos de la zona de calle Ameghino se refirieron antea la vida social de la víctima de este hecho. "Lo he visto entrar algunas veces con amigos a la casa, eran personas como él; estaban a veces hasta la madrugada. Bruno era muy tranquilo", fue el comentario de un vecino.De acuerdo a lo que confirmó el jefe de Homicidios, todas las personas que fueron individualizadas como asiduos a la casa, o amigos a la víctima, fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación a cargo del Dr. Gonzalo Badano.Consultado a Blazón sobre el jueves sangriento que conmocionó a los entrerrianos, éste reconoció: "Preocupa la reiteración de estos hechos acontecidos en el ámbito privado con personas relacionadas".Y en ese sentido el funcionario policial subrayó que "en Paraná, en el primer semestre, se registraron nueve homicidios"."El año pasado, en el primer semestre, hubo 10 homicidios; y en 2017 hubo siete crímenes", comparó al respecto.