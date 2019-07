Le secuestraron la moto, la buscó al depósito y no estaba: Hará la denuncia

Muchos vecinos valoran los operativos de control de motos que está realizando la policía en la ciudad de Concordia, ya que contribuyen a la seguridad y a la disminución de accidentes.Sin embargo, ayer, un vecino denunció que le secuestraron la moto en el estacionamiento del Hospital Delicia Concepción Masvernat y que cuando fue retirarla le dijeron que no la encontraban en ningún depósito.Jorge Martínez propietario de un motocicleta denunció ayer que su motocicleta estaba en el estacionamiento del hospital Masvernat y fue secuestrada por la policía; al día siguiente, cuando fue a retirarla, no pudieron encontrar su rodado en ningún lado."Me faltaron el respeto y me trataron mal, me tuvieron a las vueltas por todos lados y nadie supo decirme qué hicieron con la moto que me secuestraron, yo firme el acta, tengo toda la documentación pero mi moto modelo 2017 no aparece", expresó Martínez aAdelantó que se presentará en fiscalía para efectuar la denuncia.