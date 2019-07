Un anciano sufrió golpes, amenazas y robo: lo engañaron para entrar a su casa

Este martes, cerca del mediodía, en calle Carmen García Segovia de barrio Los Gobernadores ocurrió un robo calificado con arma blanca. La víctima, un hombre de 76 años sufrió una golpiza por parte de dos delincuentes.



Matías Dominici, jefe de comisaría 15º , mencionó a Elonce TV que dos personas de sexo masculino llegaron hasta la casa del anciano "y mediante engaños, lograron que el hombre les abriera la reja de la vivienda. Primero, uno de ellos le solicitó agua y un anotador. Logró que el hombre les abriera la puerta para permitirles anotar arriba de una mesa".



"Ya adentro de la vivienda, el segundo hombre ingresó al baño y al salir, amedrentaron a esta persona mayor, con un arma blanca. El hombre les brindó su hospitalidad y ellos abusaron de su confianza para robarle. Le solicitaban dinero en efectivo, que pensaban que este hombre tenía. Cuando les dice que no tenía dinero, empiezan a agredirlo físicamente, le dan un golpe de puño en su boca. Luego por medio de empujones lo llevan hasta su dormitorio", relató el funcionario policial.



Algunos vecinos vieron cuando estas personas llegaron hasta la casa, pero no notaron nada sospechoso, acotó. Como no los vieron más, pensaron que se habían retirado, aunque esto no había sucedido: los delincuentes estaban dentro del domicilio.



Le robaron unos 3000 pesos y un televisor, agregó Dominici. Los delincuentes se dieron a la fuga en una moto.



Este miércoles, personal policial de comisaría 15º, con colaboración de personal de Criminalística y de Robos y Hurtos trabajaron en forma conjunta. "Se logró individualizar a estas personas. Se realizaron dos procedimientos solicitados oportunamente a Fiscalía", puso relevancia el jefe de la comisaría 15º.



A la casa de la víctima, luego del hecho, llegó una ambulancia, aunque el hombre no quiso ir al Hospital. "No sufrió lesiones de gravedad, tenía heridas en la parte interior de los labios y algunos hematomas en el cuerpo", contó.



"No es el primer hecho de inseguridad que atravesamos. Exigimos mayor frecuencia de la presencia policial", expresaron vecinos de la zona que se comunicaron con Elonce.