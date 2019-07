Video: Rompieron la cerradura de un auto, robaron y quedaron filmados

Delincuentes rompieron la cerradura de un auto que estaba estacionado en calle Casiano Calderón y Florencio Sánchez, de Paraná, y robaron un uniforme de trabajo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad que hay en la zona.Juan de la Cruz Álvarez, propietario, explicó aque "son dos menores. Rompieron la cerradura de la puerta, un espejo, un soporte para silla y se llevaron mi uniforme del Servicio Penitenciario. Necesito que me lo devuelvan"."Llamé a mi trabajo y les conté que me habían robado. Me dieron permiso para llegar un poco más tarde. Hice la denuncia. Uno de los menores es hijo de un funcionario policial. Golpeé las casas de los padres, les pedí que me devuelvan mis cosas. Ellos culparon a otra persona que yo conozco. Lo busqué y los hice encontrar a los tres, se iban echando la culpa entre sí. Les dije que lo único que quería era mi uniforme de trabajo. A nosotros nos cuesta comprarlo, tengo que tenerlo para trabajar", explicó.Asimismo, dijo que "tengo cámaras y captaron el hecho. Son dos menores los que robaron, acusan a un mayor de haberles dicho que en ese auto tenían que robar"."A raíz de que puse cámaras de seguridad bajó la cantidad de robos. En mi casa hay una obra en construcción, siempre estamos llamando a la Policía porque tocan la puerta. Hace poco robaron la batería de un auto a una cuadra. Son chicos apañados por sus padres, porque una persona que está bien educada no roba", finalizó.