"Te voy a dar donde más te duele", el mensaje del sujeto que mató a su hija

Maltratos

Signos de violencia

Confesión telefónica

Lo arrestaron luego de haber hallado el cuerpo de Eylin Jiménez Condorí (17) en un descampado de la ciudad de Córdoba. Ya preso, desde la comisaría le dieron la chance de hacer un llamado. En esa comunicación le confesó el crimen a su pareja, la mamá de la adolescente.Así se lo confirmaron a Clarín fuentes judiciales. Como que también la prueba en contra del detenido, de 35 años y apellido Jiménez, es "fuerte". El hombre se quebró ante las autoridades luego de haber incurrido en "contradicciones" cuando lo llamaron a declarar.Eylin estaba desaparecida desde el viernes pasado, cuando salió de su casa de la capital cordobesa. Unas horas después, fue encontrada asesinada en un descampado. Fue asfixiada.El cuerpo de la víctima, de nacionalidad boliviana y madre de una beba de un año, fue hallado la madrugada del sábado en un terreno del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba.La chica seguía viviendo con el acusado, y también papá de su chiquita, pese a que su mamá, Carmen Condorí, hacía apenas 20 días que había dejado la casa de su ex pareja, con la que tuvo siete hijos, porque la maltrataba, según contó la mujer a El Doce.También reveló el escalofriante dato de que su nieta era hija de su ex y que cuando abandonó el hogar, el hombre la amenazó: "Te voy a dar donde más te duele".Fue su familia quien viralizó su foto por las redes sociales para poder hallarla. La peor noticia llegó de madrugada.El fiscal de feria de Distrito 1 a cargo de la causa, Rubén Caro, indicó que el cadáver de Eylin presentaba signos de violencia, sobre todo "moretones en la boca y el cuello".Ahora se aguardan los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte, aunque en forma preliminar se estima que fue asfixiada manualmente. Según informa el diario La Voz del Interior, el cuerpo no tenía la campera ni las zapatillas con las que había salido de su casa.La mamá de Eylin, Carmen Condorí, denunció en diálogo con "El Doce" que a su hija la mató su padre y dijo que su ex, que también violaba a la adolescente, "lo confesó".Justamente esa confesión la escuchó por teléfono de las propias palabras de su ex pareja, según pudo reconstruir Clarín. Es que el hombre, ya detenido, accedió al derecho de hacer una llamada."Esa llamada, justamente, se la hizo a sus familiares, entre ellos estaba la mamá de la nena y fue cuando les confesó que la había matado", describieron las fuentes.