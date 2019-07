Detuvieron a un sujeto denunciado por incendiar la casa de su ex pareja

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Detuvieron este domingo en Basavilbaso a un sujeto denunciado por incendiar la casa de su ex pareja, se trata de Leonardo Ponce, sobre el cual, además de una imputación como autor del siniestro, pesa una acusación por desobediencia judicial.



La aprehensión de esta persona se produjo tras un allanamiento a una vivienda sobre calle Yrigoyen al 400, frente a la plaza 9 de Julio, en publicó FM Riel.



Sobre el siniestro



El incendio intencional a una vivienda ubicada sobre calles Cepeda y Moreno se registró en la madrugada del sábado. Su propietaria, Ileana Churruarin, había responsabilizado por el hecho a su ex pareja, producto de un acto más de violencia de género hacia su persona.



Fueron cuantiosas las pérdidas materiales que provocó el fuego, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales ni lesiones.



La propietaria de la vivienda, madre de cuatro tres de 12, 7 y 5 años y una niña de 3 años, contó a FM Riel que había salido a un pub, dejando a sus hijos al cuidado de una niñera, cuando su ex pareja (de la que está distanciada hace unos cuatro meses) fue a la casa, aproximadamente a las 5:30 horas, con el propósito de retirar a sus hijos.



Churruarin precisó que la niñera la llamó por teléfono y que inmediatamente se dirigió a la casa y se encontró con que siniestro. Asimismo, rememoró que producto de la violencia que este -mientras convivían- ejercía contra ella, había una restricción y no debía acercarse al domicilio.