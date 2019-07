Incendió la casa de sus padres cuando gozaba de prisión domiciliaria

Fuego, agresiones y amenazas en Villa Elisa, Departamento Colón. Ocurrió este sábado, cerca de las 20, en una vivienda de Boulevard Francou al 2300, cuando un hombre de 41 años de edad provocó un violento incidente.



En aparente estado de ebriedad y fuera de control, el protagonista de este episodio incendió intencionalmente un dormitorio de la vivienda de sus padres en la que se encuentra viviendo actualmente, con la presunta intención de atentar contra su propia vida.



Hasta el lugar se trasladaron bomberos voluntarios y efectivos policiales de la comisaría local, quienes -fundamentalmente los segundos- fueron amenazados y agredidos una y otra vez por el hombre, hasta ser parcialmente controlado por un familiar.



Imputado por los delitos de desobediencia y amenazas reiteradas, esta persona cuenta con prisión domiciliaria por 45 días por incumplir una medida de restricción de acercamiento con respecto a su ex pareja, además de serios antecedentes penales previos a este caso y episodios policiales posteriores al mismo.



Aparentemente controlada la situación, el agresor permaneció en su casa y con la pulsera electrónica colocada, hasta tanto se ordene una nueva medida judicial. El desencadenante El episodio ocurrió el 10 de mayo alrededor de las 18, cuando se presentó en un local comercial de Avenida Urquiza en el cual trabaja la víctima, desobedeciendo una orden judicial del 1º de marzo, que disponía la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y grupo familiar. En octubre del año pasado había amenazado a su familia mediante mensajes de audio, por lo cual se le había impuesto la medida judicial.



La Policía tomó conocimiento del hecho y el fiscal dispuso la inmediata detención del agresor. Poco después, cuando se lo estaba notificando de su condición de detenido en la dependencia policial, siguió profiriendo amenazas de muerte hacia su expareja, en presencia de los testigos.



El fiscal Alejandro Perroud se entrevistó con los testigos y la víctima para llegar, finalmente, a la audiencia en la que se solicitaron los 45 días de prisión preventiva y su traslado a la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay. En los fundamentos de la fiscalía, se había señalado que existían elementos suficientes para acreditar la autoría del hecho, como así también indicios de riesgo procesal, puntualmente que en caso de recuperar la libertad intente intimidar a los testigos y, fundamentalmente, a la víctima. El agente fiscal remarcó que se trataba de un caso de violencia de género de especial gravedad, por el historial de incidentes violentos del imputado y la insuficiencia de las medidas de restricción dispuestas hasta ese momento, adelantando además que solicitaría una evaluación psicológica y psiquiátrica, como así también una pericia del celular del imputado, avizorando que en un corto plazo la causa sea elevada a juicio oral.



En ese momento, la jueza de Garantías, Natalia Céspedes, hizo lugar parcialmente a lo solicitado desde la fiscalía: 45 días de prisión preventiva, pero bajo la modalidad domiciliaria y no en la cárcel de la histórica. Varios años en la cárcel En octubre de 2004, este hombre había sido detenido como presunto homicida de Teodoro Torres (45), quien fue asesinado a golpes en la cabeza, por ser uno de los dos sujetos que estuvieron con la víctima hasta que terminó una doma organizada para festejar el aniversario de la escuela agrotécnica.



Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Torres fue encontrado en un predio ubicado junto a un camino vecinal de Colonia La Matilde con una gran fractura de cráneo producida por un fuerte golpe, al parecer, con un grueso palo de madera de ñandubay que fue encontrado y secuestrado, pues tenía manchas de sangre y otros indicios que lo ubicaban como el arma utilizada para ultimarlo. (El Entre Ríos)