Violento asalto en Concordia: Golpearon y maniataron a empresario para robarle

Un, en una agencia de autos ubicada en la esquina de Concejal Veiga y Nogueira. El atraco fue protagonizado por dos individuos armados, que golpearon al empresario, lo redujeron y se llevaron una suma de dinero y llaves de algunos automóviles.De acuerdo a lo que contaron familiares de la víctima, el empresario advirtió la llegada, por Nogueira, de. "Se estacionaron, pensó que eran clientes,, uno de ellos lo apuntó al dueño y le dijo'. Consideraba que era una broma, hasta que se le acercó y vio que era un arma real, después empezó a pedirle la plata y él le decía 'no tengo nada',, relataron allegados al damnificado.Y continuaron: "Luego lo llevaron para el baño y ahí lo golpearon,como buscando a alguien en especial.. Nosotros pensamos que se referían a un colega, que trabajan padre e hijo y el hombre sí es canoso".Las respuestas no convencieron a los ladrones quienes lo siguieron golpearon y maniataron.. La puerta queda abierta y, después volvieron, le preguntaron nuevamente por la plata y lo volvieron a golpear con mucha violencia. El golpe lo dejó mareado, porque perdía mucha sangre", sostuvieron.De acuerdo al relato de allegados a la víctima, los delincuentes, en un primer momento,. "Le decían no nos mires y aprovechando que, que hasta ahora quedó cerrado, además de robarse otras cosas menores como herramientas y parlantes".Como pudo, el comerciante se levantó al notar que los violentos asaltantes ya no estaban en su local y pidió ayuda. "El cuñado estaba afuera, recibía materiales de construcción y cuando vio al auto que se iba, en dirección norte por Concejal Veiga, le tomaron la patente y se la dieron a la policía". De acuerdo a los primeros datos, el número de domino no coincide con un Peugeot de color gris."Ahora, están viendo las cámaras de seguridad y, seguramente, cambiaron la chapa de dominio, porque la policía sostiene que es de un auto de Buenos Aires y la gente que pueden ser del barrio 100 Viviendas, que andan vestidos de policía y que al mediodía habían robado en otra concesionaria; esto parece Buenos Aires, esperemos que los encuentren", finalizaron.