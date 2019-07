Violento asalto: Un empresario murió tras ser maniatado por dos delincuentes

Un empresario inmobiliario de 68 años murió tras haber sido atado de pies y manos y con una corbata colocada en la boca luego de sufrir un robo junto a su esposa en su casa de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.El hecho ocurrió este viernes en una casa de la calle Sarmiento 2475, de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires, donde el matrimonio fue sorprendido por dos delincuentes que ingresaron a la vivienda por un patio trasero y los tomaron por sorpresa.De acuerdo con los voceros consultados, el robo fue descubierto dos horas después por un familiar que llegó de visita a la casa y encontró a la mujer arrodillada frente a un sillón, en medio de un ataque de nervios por haber sufrido el robo.Luego, al llegar a otro sector del living, encontró tirado en el piso al hombre, identificado como Pedro Antonio Ragone (68), que estaba muerto boca a bajo, atado con cables de pies y manos y con una corbata colocada en la boca.La persona que los encontró es la cuñada de Ragone. El matrimonio tenía golpes y al momento de revisar la propiedad se encontraron las habitaciones revueltas.Según lo que establecieron las primeras investigaciones, los delincuentes escaparon del lugar llevándose una suma no precisada de dinero en efectivo y otros elementos de valor de la propiedad, como algunas joyas y aparatos de electrónica.Fabio, primo de la víctima, publicó un mensaje en Facebook. "Nuestra familia esta destrozada... El tremendo dolor desgarrador no tiene consuelo... Pedro era mucho más que mi primo hermano... era el padre, amigo, consejero, protector, contenedor, nucleador de la familia... y mucho más... para mí y para cada uno de nosotros... no hay palabras que puedan explicar lo sucedido... simplemente no existen !!!", escribió, junto a una foto familiar.La investigación se encuentra a cargo del fiscal Sebastián Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) número 2 de Mercedes, que pidió la colaboración de las DDI de Mercedes y Morón para esclarecer el hecho.Villalba ordenó diversas medidas de prueba y esperaba los resultados de autopsia para las próximas horas. Por el momento, la causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte".