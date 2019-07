Fue negativa la rueda de reconocimiento a sospechoso de abusos

La rueda de reconocimiento al hombre detenido ayer sospechado de ocho ataques sexuales fue negativa. Siete de las víctimas que participaron de la identificación coincidieron que el sujeto de 33 años no fue quién cometió los ataques sexuales.Ahora los investigadores intentan encontrar el vehículo con el que se trasladaba el atacante, que fue registrado por una cámara de seguridad de la Municipalidad de Rosario.El vocero de Fiscalía, Sebastián Carranza, confirmó que luego de que culmine la rueda de identificación "todas las víctimas son coincidentes en no reconocer a esta persona como el atacante"."Las características físicas que llevaron al sujeto a esta rueda de reconocimiento, no fueron confirmadas por todas las víctimas que hicieron un reconocimiento individual", agregó para explicar que al detenido de 33 años se le procederá a realizar una muestra de sangre y luego recuperará su libertad. "No está acusado ni imputado", aclaró."En una cámara de un domo municipal en uno de los hechos se puede ver la patente aunque hay un elemento que no permite ver los números en su totalidad, en eso se está trabajando", adelantó.El hombre había sido detenido acusado de "haber abusado sexualmente de ocho mujeres, consistiendo su accionar en lo siguiente: en seis casos ingresar a los comercios en los que las mismas trabajaban para, con la excusa de ofrecer servicios de seguridad y/o efectuar una compra, tocarlas en sus partes íntimas como así también y en relación a una de ellas, obligarla a que le practique sexo oral. En otros dos casos, increparlas en la vía pública con la misma finalidad de abuso sexual con acceso carnal. A su vez, y en todos los casos, sustraerles sus pertenencias".La fiscal tipificó el delito en la figura penal de "abuso sexual con acceso carnal (tres hechos), abuso sexual simple (cinco hechos) y robo (ocho hechos)". Asimismo, dispuso "que se soliciten los antecedentes del detenido, se le hagan fotografías, fichas dactiloscópicas y quede incomunicado".