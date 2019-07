Investigan violentos asaltos ocurridos en Concepción del Uruguay

El pasado 4 del corriente, dos sujetos encapuchados y armados robaron en las oficinas de Buses del Uruguay en cercanías de Fepasa y el pasado 10 otros tres sujetos asaltaron al playero de la estación de servicio La Chamarrita, ubicada a la vera de Autovía Artigas, altura del kilómetro 30.



Acerca de los hechos, el subjefe de la Departamental Uruguay, Luis Gaillard, manifestó que "mucho no se puede adelantar porque estamos en plena investigación de ambos hechos".



Acerca de si había similitudes entre ambos hechos coincidió en que actuó más de un individuo encapuchado, que las víctimas fueron atadas y en que hubo cierta violencia, sin embargo solamente en el hecho contra Buses del Uruguay los sujetos esgrimieron armas; en el segundo hecho la víctima no manifestó en su denuncia haber sido amenazado con algún tipo de armas.



"Por fortuna las víctimas solo sufrieron algunas excoriaciones producto de las ataduras y de algunos golpes que no resultaron graves", expresó en declaraciones al diario La Calle.



En cuanto a los elementos usados para inmovilizar a los empleados en ambos casos informó que "eran diferentes". Cabe recordar que en el segundo de los hechos, el empleado de la estación de servicio fue atado con alambre por los delincuentes. Acerca de sí se cree que los ladrones podrían ser de nuestra ciudad o de afuera, remarcó que "no se descarta ninguna hipótesis" y que los investigadores trabajan sobre las pistas halladas en ambos lugares.