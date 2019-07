Fotógrafo pide recuperar lo robado: "Tiren un pendrive por debajo de la puerta"

Dos computadoras y dos cámaras

En horas de la madrugada de este miércoles se produjo un robo en un local comercial del centro de San Benito, propiedad del conocido camarógrafo y fotógrafo profesional, Mariano Toffolini. Los delincuentes se llevaron dos cámaras fotográficas profesionales, una Cannon y una Nikon, un CPU y una notebook HP blanca.Sin embargo,Esta madrugada "recibimos una visita inesperada, no eran clientes y no eran amigos, vinieron a llevarse cosas. Eran amigos de lo ajeno", dijo Mariano Toffolini ay agregó que "hace más de 10 años que tengo el negocio y es la primera vez que nos pasa, pero pasó", dijo.Las cámaras de seguridad de la zona, registraron los movimientos de los delincuentes y los vecinos colaboran con imágenes de sus cámaras particulares, pudo conocer Elonce.Según relató el profesional de la imagen,", dijo el trabajador y agregó: "las cámaras fotográficas robadas son una Cannon D60 y una Nikon D200", contó."Los sujetos rompieron el candado de la reja y barretearon la puerta para entrar", contó el fotógrafo y camarógrafo. Además, agregó: "alcanzaron a estar unos minutos en el local y le alcanzó para llevary que lamentablemente, de no poder recuperar el material,Por otra parte, el fotógrafo afirmó que"Es una pérdida muy grande en cuanto al material que estábamos trabajando.", remarcó.Al respecto, Toffolini sostuvo que le interesa recuperar el material y afirmó: "si quieren,", resaltó el fotógrafo en cuanto a la importancia del material archivado en la notebook.Los vecinos ayudaron a que los delincuentes se fueran del lugar y ahora, "estamos viendo las cámaras y atando cabos, como para ayudar a la policía y ver si se puede hacer algo", sostuvo Toffolini y agregó que "llegó un cliente que también nos contó que le habían robado en su vivienda".En cuanto a los reiterados robos en San Benito, el fotógrafo profesional sostuvo que "no es solamente en San Benito, sino a nivel general. Quizás por la crisis que hay, no sé", afirmó."El local tiene 10 años en pleno centro de San Benito y pese a que "por ahí es complicado sostenerlo, nunca hemos bajado los brazos. El robo duele pero hay que seguir", dijo a Elonce TV y agregó: "estamos a 200 metros de la comisaría, pero la ciudad ha crecido y ellos, tienen que cubrir otras zonas donde pasan más cosas y muy seguido. Tienen mucho territorio para patrullar, es mucho por recorrer", reflexionó el trabajador. Elonce.com