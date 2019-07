Quisieron denunciar un robo pero la comisaría estaba cerrada

Robo

Comisaría cerrada

Una situación insólita se vivió en las primeras horas de este miércoles tras un nuevo hecho de inseguridad en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe.Todo comenzó con el robo a un consultorio de calle Junín al 3.500 y terminó con el enojo de los vecinos al advertir que la comisaría de la zona estaba cerrada.Delincuentes ingresaron esta madrugada al Centro de Resonancia Magnética Gauss, situado en Junín 3535, a escasos metros de Avenida Freyre, de la capital santafesina.El robo se produjo alrededor de las 4,30 y los ladrones se llevaron un televisor tras forzar la puerta de acceso. No pudieron llevarse nada más ya que debieron escapar rápidamente al activarse la alarma del consultorio.Marcelo Fleurquin, médico de dicho centro, contó a LT10 que no es la primera vez que sufren robos. "Ya han entrado y han agarrado a los empleados", contó resignado.El profesional admitió que lo más llamativo de este robo fue que la Seccional 4ta de policía, que debe atender por jurisdicción, "estaba cerrada"."El Comando Radioeléctrico, que se presentó aquí, empezó a llamar a la Comisaría 4ta que corresponde a este lugar y está cerrada. No atendió absolutamente nadie y todavía los estamos esperando", relató.Fleurquin dijo que el consultorio cuenta con filmaciones de las cámaras de videovigilancia donde quedaron grabados los ladrones. Sin embargo, "nadie vino de la Comisaría que corresponde para venir a tomar datos"."El personal que vino aquí del Comando Radioeléctrico nos dijo que los iba a buscar. Volvió y me dijo 'la comisaría está cerrada, no hay nadie", añadió.