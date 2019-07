Joven ocasionó disturbios y atacó a un policía a la salida de un bailable

Un joven reaccionó con una violencia inusitada en el amanecer de este feriado, después de haber participado de un bailable que se llevó a cabo en el predio del ex ferrocarril de Viale, en Urquiza y Panutto. A raíz del incidente contra los uniformados, se instruyeron actuaciones por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad, secuestrándose los elementos de agresión e interviniendo el médico policial en turno.



Fuentes oficiales indicaron a FM Estación Plus Crespo, que alrededor de las 04:10 de este martes 9 de Julio, un joven oriundo de Viale, se encontraba promoviendo disturbios dentro del bailable, por lo que al advertir la situación, el personal apostado intentó calmarlo, invitándolo a retirarse del lugar para evitar mayores inconvenientes con el público participante del evento.



En circunstancias en que se disponía a irse, el joven reaccionó violentamente, aparentemente potenciado por los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales.



Al sobrepasar a un funcionario que estaba de adicional, el sujeto le asestó una patada -sin llegar a lesionarlo-. No obstante y estando fuera, resistió alejarse y para ello comenzó a arrojar piedras a los uniformados, para luego hacerse en su poder de un hierro en forma de "U", con el cual insistía en ademanes de golpear a los policías, sin dejar de expresar agravios e insultos.



"A fin de evitar que se lesionara a sí mismo o a un tercero y para que la situación no pasara a mayores, ya que estaba muy alterado, al joven se lo aprehendió y se lo trasladó en un móvil hasta la dependencia", expresaron desde la comisaría.



Y agregaron: "Conforme lo dispuesto por la Fiscalía de Respuestas Rápidas en Turno, previo examen médico y su correcta identificación, se retiró de la dependencia, continuándose con las diligencias de rigor". Asimismo, conjuntamente con la elevación de los actuados se puso a disposición de la Justicia el secuestro del hierro. Tomó intervención el médico policial en turno, cuyo informe será evaluado por la justicia.