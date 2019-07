Allanamientos en Puerto Viejo: La mayoría de los detenidos tiene antecedentes

Policiales Allanamientos simultáneos en Puerto Viejo para desbaratar quioscos de droga

Hacía bastante tiempo que quienes fueron detenidos el fin de semana, en barrio Puerto Viejo de Paraná, eran señalados como los vendedores de droga a la vista de cualquiera. Cinco de los seis arrestados,. Dos de los acusados son empleados públicos: uno de la Provincia y otro de la Municipalidad.En total hubo seis personas detenidas, de entre 29 y 53 años, quienes ayer fueron imputadas por la fiscal por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que tiene una pena de cuatro a 15 años de prisión, aunque en casos de narcomenudeo, en general, no se imponen más de cinco.Uno de ellos es Abelardo Mosqueda, empleado de la Dirección de General de Transporte de la Provincia, e hijo del subdirector de la misma.Otro es un conocido del ambiente narco de Puerto Viejo: Darío Motta, alias Tacuara, quien en 2016 fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná a cuatro años y medio de prisión por venta de drogas, organizada en la vía pública, en avenida Estrada y calle Anacleto Medina.También están Sergio Franco, más conocido como Maña, y su hijo Daniel Franco, ambos con antecedentes por venta de drogas.Juan Carlos Roldán es otro de los arrestados, quien actuaba junto a los otros en la comercialización de marihuana y cocaína, indicóEn tanto, a Cristian Casal lo detuvieron y lo imputaron por su rol de almacenador de la droga en su vivienda, pero como no le encontraron anda en su casa durante el allanamiento y por no tener antecedentes, quedó excarcelado, aunque implicado en la causa. El muchacho es empleado de la Municipalidad de Paraná, vinculado a un histórico peso pesado y allegado al sindicato de los municipales.Según se informó desde la Policía, no se trata de una organización narco, sino de distintas personas que ejercían la venta de sustancias ilícitas, con algún tipo de relación. Aunque no se precisó si alguno en particular era el proveedor, o si quien suministra la droga al por mayor es otra persona.Además, se indicó que ya existía un expediente en trámite en el Juzgado Federal de Paraná, por el que hubo procedimientos de la Policía con efectivos de Gendarmería Nacional en Puerto Viejo el año pasado, donde allanaron a algunos de los que fueron detenidos este fin de semana, pero en aquella oportunidad, habían zafado.De los seis imputados, cuatro quedaron con defensa pública oficial y dos con abogados particulares, que evaluarán, si apelan la medida cautelar.