Pedía que respeten el luto por su madre muerta: su marido "la quemó"

Foto: El Liberal

La mujer sufrió graves quemaduras en el abdomen y las piernas. El agresor había llegado junto a su cuñado con alcohol, parlantes y pusieron la música a todo volumen.



El hecho ocurrió el sábado en el domicilio de la calle Las Heras al 300, en la provincia de Santiago del Estero. Cerca de las 19, el agresor llegó junto a su cuñado con alcohol, parlantes y pusieron la música a todo volumen.



La víctima le pidió entonces que respetara su luto y el hombre se enfureció. La atacó a golpes en la cara pero eso no lo conformó. Después, levantó una olla con agua que estaba hirviendo y se la tiró encima, indicó El Liberal.



La esposa sufrió graves quemaduras en el abdomen y las piernas y fue su hermana, que estaba con ella, la primera en asistirla después de echar a los hombres a la calle. Ellos no dejaron de insultarlas a los gritos hasta que advirtieron que se acercaba la policía y escaparon en una moto.



En su declaración ante la fiscal a cargo de la causa, Cecila Gómez Castañeda, la víctima sostuvo que esta no era la primera vez que su marido la agredía y que ya lo había denunciado con anterioridad en una de las Comisarías del Menor y la Mujer.