Joven motociclista perdió la vida al chocar contra un auto en una avenida

Accidente fatal

Otro accidente

Dos graves accidentes que involucraron a motos y ocurridos en la ciudad de Colón, se cobraron el fatal saldo de la muerte de un joven de 18 años. Y por otra parte, otro motociclista, sufrió graves heridas al chocar con un auto. En ambos siniestros viales, los motociclistas no llevaban los cascos colocados.Un accidente de tránsito ocurrió anoche en Avenida Urquiza y Laprida, de la ciudad de Colón. En ese lugar, se produjo una colisión entre un automóvil marca Peugeot 207, conducido por un hombre de 66 años y una moto Rousser 200 cc., guiada por un joven de 18 años de edad y que fue identificado como Hugo Suárez, indicóComo consecuencia del violento impacto, el motociclista sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado al Hospital San Benjamín de Colón, donde posteriormente, se confirmó que perdió la vida.Por otra parte, otro accidente de tránsito se produjo este domingo por la noche sobre la mencionada avenida. En esta ocasión, en la intersección con calle Castelli, de Colón (Fotos).El siniestro vial involucró a un auto Volkswagen Gol, conducido por un joven de 23 años, de apellido Larroza, y una moto Zanella ZB 110, guiada por el señor Quintana, de 43 años, que sería de nacionalidad paraguaya y circulaba sin casco colocado, publicóComo consecuencia del impacto, este último resulto con lesiones graves (fractura de cráneo).Según testigos, la moto circulaba sin luz y el conductor del auto no la vio venir, en tanto, el motociclista no habría llevado puesto el casco en el momento del accidente.El fiscal de turno ordenó que se realizaran las actuaciones correspondientes, por lo que se hizo presente personal de Criminalística y el mecánico policial.Los funcionarios retuvieron los dos rodados por falta de documentación.