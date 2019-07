Se registraron varios robos de motos el fin de semana: una fue incendiada

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Uno de los hechos ocurrió en la madrugada del domingo. Un joven de 26 años, que había estado tomando bebidas en un local ubicado en calle Soler y Drugatty, se encontró con un amigo, quien le pide que lo lleve hasta la plaza de calle Hernandarias, a lo que el muchacho accede y emprenden el viaje a bordo de una moto Mondial, modelo Dax, 70cc. Junto a ellos se suman otros dos desconocidos que iban en una moto YBR de 125cc.



Al llegar al lugar acordado, el amigo del joven de 26 años se baja y le pide que le entregue la moto. En ese momento también se baja uno de los sujetos de la otro moto portando un arma tipo revolver, sumándose al pedido del primero. Sin más remedio, el chico les da el rodado, tras lo cual los tres sujetos se retiran.



Momentos más tarde, en la sala de tráfico del 911, se recibe un llamado informando que bajo las escaleras del barrio Paraná XX, se encontraba una moto Dax, posiblemente robada, la cual había sido abandonada por dos sujetos conocidos del lugar, indicando los vecinos qué dirección habían tomado.



Ante tal situación, personal de la División 911 se aboca a la búsqueda en un domicilio ubicado en la zona, de donde sale un muchacho el cual al ver a los uniformados levanta los brazos y se entrega.



El Fiscal en turno, dispuso el secuestro de la moto y la correcta identificación del muchacho, para luego quedar en libertad, supeditado a la causa; no obstante esto, personal policial dependiente de la Guardia de Infantería Adiestrada, logró ubicar a otro de los sujetos, de 24 años, quien se hallaba en inmediaciones al barrio, el cual fue identificado y también recuperó su libertad, quedando ligado a la causa.



El damnificado radicó la denuncia en la Comisaria Tercera.





Otro de los hechos ocurrió en jurisdicción de Comisaría Décima. Según se informó, un hombre de 58 años, dejó estacionada su moto Cerro CE150cc, por el término de 30 minutos en la vereda frente a la casa, sin medidas de seguridad y al salir nuevamente, la misma ya no estaba.



Con información aportada por vecinos sobre quien podría ser el autor del robo, los agentes se apersonaron en una casa ubica en calle Filemón Diaz de Vivar, donde se entrevistaron con la madre del sindicado, quien puso en conocimiento a los efectivos que su hijo no aparecía desde el jueves pasado. Pero en ese momento, el chico llega a la casa y comienza a vociferar insultos hacia su madre e intenta agredir al personal policial, motivo por el cual fue reducido y una vez arrestado reconoció haber robado la motocicleta y da cuenta del lugar donde la había dejado.



Ante esto, una comisión policial logró hallar la moto en el barrio Paraná 26.



Desde la fiscalía en turno se ordenó que el muchacho sea correctamente identificado ante la división antecedentes personales por el supuesto delito de robo y resistencia a la autoridad, para luego ser alojado en alcaidía de tribunales.



Una vez que el damnificado radicó la denuncia, el rodado le fue entregado bajo acta de estilo.





El tercer hecho por el robo de motos, fue denunciado por un joven de 25 años quien relató que había conocido a un sujeto en una plaza del centro, y lo llevó en su moto Honda Wave hasta la placita de calle 1006. Allí aparecen dos sujetos y uno de ellos extrae un arma de fuego y le sustraen la mochila y la moto, para luego darse a la fuga.



Antes esto, el damnificado corrió hacia el hipermercado ubicado en la zona y pide ayuda, motivo por el cual Personal de Comisaria Quinta, al oír lo sucedido por frecuencia que irradia la sustracción del rodado, ingresa al barrio Las Flores donde lograron la aprehensión de un joven de 24 años que iba en la moto robada, por lo que quedó alojado en alcaidía de tribunales.



El último de los hechos ocurrió en la localidad de Crespo, y el rodado sustraído terminó incendiado.

En la tarde del domingo, efectivos de la Comisaria Crespo, tomaron conocimiento sobre la faltante de una moto Honda CG Titan 150 c.c., la cual se hallaba en el garaje de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Sarmiento y Rocamora.



Tras la denuncia, se abocaron a realizar las averiguaciones correspondientes, logrando tomar conocimiento a raíz de un llamado telefónico que en inmediaciones de calle Las Higuerillas, se hallaba una moto prendida fuego.



Al hacerse presentes en el lugar, los agentes hallaron el rodado en cuestión, el cual había sido consumido por las llamas. Se procedió al secuestro de la Honda CG y con posterioridad, la denunciante efectuó el reconocimiento del bien.