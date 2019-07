Accidente fatal cerca de Paraná: liberaron al conductor y surgieron nuevos datos

El fiscal Franco Bongiovanni, dispuso varias medidas para tratar de establecer la identidad del hombre de unos 25 años que en la mañana del domingo murió luego de ser embestido por una Ford EcoSport en la ruta 12, en cercanías de San Benito.Personal policial dependiente de la Comisaria de Colonia Avellaneda se hallaba este domingo por la mañana de recorrida, cuando hallaron un vehículo que había impactado a una persona, cuyo cuerpo yacía sin vida en el lugar. Dieron intervención a la Comisaria de San Benito, por razones de jurisdicción.La Fiscalía dispuso que se realice la extracción de sangre y orina del conductor, dándose intervención a la División Accidentodología vial. En tanto que el cuerpo del hombre fallecido fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la autopsia.Hasta la noche del domingo, dieron negativos los resultados de los procesos para poder identificar a la persona fallecida.Un testigo informó al personal policial que la víctima fatal habría ido "tambaleando" mientras caminaba por la ruta. El rodado lo habría embestido, golpeando con la cabeza en el parabrisas.Otro punto importante de las primeras pericias, es que no se observaron huellas de frenada sobre el pavimento.Sin embargo, el tema que más preocupó a las autoridades es no poder establecer fehacientemente la identidad de la persona que murió en el hecho. Hasta la noche de este domingo, no se había presentado ninguna denuncia sobre localización de personas extraviadas.En el mismo sentido, se conoció que por la foto y por las huellas dactilares no tiene prontuario ni está asentado en los registros de la Policía de Entre Ríos y del Sistema de Identificación de Personas del Registro de las Personas.Ante esto, se iban a iniciar los trámites en la mañana de este lunes con el Registro Nacional de Personas de la Nación (Renaper), para obtener la información requerida. Para ello, se debe enviar la ficha técnica con los datos recolectados en la causa judicial por el fallecimiento de la persona que hasta el momento figura como NN.En tanto, desde la fiscalía se dispuso en la noche de este domingo, dejar en libertad al hombre de 47 años que conducía el vehículo. El hombre salió de la Alcaidía, luego de conocer los primeros resultados de la Dirección de Criminalística que dan cuenta que la colisión a la víctima se produjo sobre la cinta asfáltica.El demorado preventivamente continuará ligado a la causa, pero con elementos que serían de un compromiso no tan directo en la posible responsabilidad de Homicidio culposo.