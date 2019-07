Se detuvo en la banquina y un camión casi le arranca la puerta

Foto 1/2 Foto 2/2

Pasadas las 11 de este domingo, se produjo un siniestro vial en la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 49, que tuvo como protagonistas a un automóvil Ford Ka y un camión Scania. En el lugar tomó intervención la Comisaria Cerrito.



Según lo informado, un hombre de 38 años que se conducía en el Ford Ka junto a su grupo familiar, todos oriundos de Paraná, estacionó sobre la banquina y al encontrarse la puerta del lado del conductor semi abierta, ésta fue colisionada por el camión que circulaba por dicha ruta en el mismo sentido en la que el automóvil había estacionado.



A pesar del impacto, el camionero, de 53 años y oriundo de la localidad de Junín, en Mendoza, no detuvo su marcha.



No obstante, los damnificados brindaron las características del Scaniay finalmente se logró interceptarlo con un móvil y personal del Puesto Caminero "Santa María" a unos 15 km del lugar del hecho, cerca de El Pingo.



En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, no registrándose personas lesionadas. Las partes involucradas radicaron la exposición para ser presentada en las respectivas aseguradoras.