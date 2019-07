Cinco chicos murieron en incendio: Sus padres habían salido a bailar

Foto 1/2 Foto 2/2

Cinco menores que habían quedado solos en una vivienda precaria en Pilar, provincia de Buenos Aires, murieron a causa de un incendio que arrasó con la propiedad. Los menores eran de dos familias distintas, tenían entre 4 y 15 años y sus padres no estaban al momento en que se generaron las llamas, ya que habían salido a bailar. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.



La tragedia se produjo una vivienda ubicada en Perón y Los Ombúes en Manuel Alberti, en la localidad de Pilar. Cuando los bomberos voluntarios llegaron a la zona encontraron los cuerpos calcinados en la habitación. Las víctimas tenían 4, 5, 8, 14 y 15 años. En la vivienda había otros dos chicos que se salvaron y que están en observación.



De acuerdo a la policía los padres de los chicos no estaban presentes en la casa cuando se produjo el incendio ya que habían salido a bailar. La causa está a cargo de efectivos de la Jefatura Distrital Pilar, de la comisaría 4° de la zona y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Pilar, mientras que los bomberos voluntarios de Del Viso se encargaron de contener las llamas.



Ramón Pared, director de Defensa Civil de Pilar, explicó que los menores que murieron pertenecían a dos familias distintas. Tres de ellos eran hijos de una madre soltera que residía desde hace dos meses en la vivienda precaria, mientras que los otros dos eran hijos de los dueños de la propiedad.



El funcionario explicó que la vivienda medía unos 48 metros cuadrados en total y que tenía dos habitaciones. En una de ellas los bomberos encontraron los cuerpos de los cinco menores, que estaban calcinados. Pared señaló que las familias de las víctimas son asistidas por el equipo psicológico de la comuna y que hasta el momento no se pudieron determinar las causas del incendio. (TN)