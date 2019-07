Todavía no fue identificado el hombre que murió de frío en Concordia

Policiales Encontraron una persona sin vida en la calle y podría haber muerto de frío

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este jueves, alrededor de las 18, sobre la vereda de calle C. Veiga al 1400, en Concordia; entre sus ropas no hallaron su DNI o documentación que acredite su identidad.La autopsia confirmó que el deceso se produjo por Muerte Natural, probablemente por Paro Cardio respiratorio No Traumático.Sin embargo, hasta este viernes, y transcurridas más de 24 horas del hallazgo, todavía no se había podido establecer la identidad del occiso.