Pidieron 7 años y medio para chamamecero que intentó matar a un abogado

Es así que en base al cambio de carátula logrado por el letrado de la ciudad de Federación, en la sala de Casación; ahora la sala penal de Concordia debe expedirse respecto al monto de pena que le corresponde al chamamecero, por Homicidio en grado de tentativa. El ministerio fiscal solicitó 7 años y 6 meses; mientras que la víctima pide que se ordene la prisión de su atacante con el máximo legal aplicable a esta causa. La lectura, según supo 7Paginas, se realizara el lunes 24 de julio a la 08:00.



Esta mañana (Foto), en los duros alegatos se escuchó decir que debería darse un fallo ejemplar atento que Humberto Capovilla intentó dar muerte al abogado de Federación estando este cumpliendo una orden judicial producto de que este vecino de la ciudad de Chajari, no le pasaba alimentos a sus hijos desde hacía años; situación que se dio a la luz entre otras circunstancias de violencia que ejercía el chamamecero con su ex mujer a quien incluso llegó a violarla con un arma en la cabeza.



También se ventiló que Capovilla, habría vendido el auto que fue secuestrado para pago de alimentos y producto de una maniobra de sus letrados, estos se cobraron con ello sus honorarios dejando al músico en una posición procesal desfavorable, ya que a la hora de evaluar la pena el tribunal deberá considerar que el violento, aún después de intentar dejar muerto al abogado y a la oficial de justicia que fueron a solicitarle cumpla una orden judicial; hasta el día de la fecha sigue sin cumplirla, y en definitiva nadie responde por el derecho de esos niños, que fue el origen de esta causa. Prisión preventiva

Relevante resultó el planteo respecto al estado procesal de Humberto Capovila, ya que este se encuentra gozando de una prisión domiciliaria desde hace 2 años y medio; tiempo que será computado como pena y que al abogado víctima cuestionó al tribunal, ya que es una rareza que una persona esté privado de su libertad más de dos años sin condena, develando que esto es una clara maniobra para computar pena sin ir a la cárcel y que demanda responsabilidad por parte del tribunal; sin embargo lo único sobre lo que ya se expidió la sala penal en el día de hoy fue sobre la confirmación del goce de prisión domiciliaria por parte del chamamecero.



Ahora habrá que ver qué plantea la fiscalía o el Dr. Andrés Pessolani, quien incluso solicito que de no enviarse a Capovila a un penal se lo deje en libertad, todo a lo cual la sala de Concordia hizo caso omiso, dejando al acusado en su domicilio. El hecho

En la esquina de Santa Fe y Alberdi de la ciudad de Chajari, el Dr. Sergio Andrés Pessolani, quien estaba junto a una notificadora del juzgado local, fue herido con un arma blanca durante el trámite de secuestro de un vehículo, a raíz de una demanda por alimento que inicio Claudia Urquiza, contra su ex pareja, el músico chamamecero Juan Humberto Capovilla, es decir el agresor.



Capovila arremetió con un arma blanca al abogado, lo cortó en su antebrazo derecho y le hizo una puntada en el pectoral del lado derecho, a la altura del corazón. Afortunadamente el corte no peligro la vida de Pessolani, pero el hecho es de gravedad, por el lugar en el que fue agredido y la circunstancia.



