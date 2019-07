Carmelitas: la defensa de la monja Toledo apelará la sentencia del Tribunal

Luisa Esther Toledo fue condenada a tres años de cárcel por las torturas a las ex Carmelitas del convento de Nogoyá, supo Elonce TV. Cuando la sentencia quede firme, será trasladada al penal de Mujeres de Paraná.Para el letrado "hay toda una interpretación sobre si se excedían o no en las normas"."Son dos casos diferentes, una de las monjas no solo que no es retenida, sino que por votación completa de todo el carmelo, se decide su extramuros por un tiempo prolongado porque ella tenía un problemita psicológico. A tal punto era que ella no quería irse que incluso quedó probado que lloró. El otro caso es de una monja que quería salir de la orden de las carmelitas, quería el traslado a otro convento. Hay una serie de cuestiones que no se daban", detalló.La ex priora Toledo "está en un convento de la ciudad de Buenos Aires porque tiene un cuadro de salud muy complicado que requiere permanente atención", manifestó su abogado. Elonce.com.