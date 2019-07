Condenadas por estafas apelarán el fallo y demandarán a sus denunciantes

Policiales Se conocieron las sentencias para madre e hija que cometieron estafas

"Vamos a hacer que se haga Justicia"

Mirta Díaz y a María Silva, madre e hija, respectivamente, fueron condenadas por los delitos de estafas reiteradas cometidos entre los años 2014 y 2018 en la ciudad de Paraná. En el adelanto de sentencia, el juez de Garantías, Alejandro Grippo decidió condenar a Díaz, a tres años y dos meses de prisión efectiva, y a la hija, dos años y ocho meses de prisión condicional.Las acusadas, madre e hija, llegaron a juicio tras falsificar documentos y realizar grandes compras con tarjetas de crédito con identidades falsas, entre ellas de sus empleadoras. Además, del delito de resistencia a la autoridad y lesiones por haber intentado evitar el procedimiento cuando fueron detenidas en el domicilio que ocupaban y en el que tenían varias numeraciones para confundir a los agentes y que los correos que llevaban los resúmenes no llegaran a destino., el programa que se emite por, que apelarán la sentencia condenatoria e iniciarán una demanda civil a los denunciantes de las causas que no llegaron a juicio por falta de pruebas."El juez nos condenó por dichos", sentenció Mirta Díaz a, al da cuenta que su abogado defensor, "está esperando que le entregue el dictamen en su oficina", para elaborar el descargo en base a los fundamentos del fallo. "Se va a seguir hasta las últimas", aseguró.La mujer, condenada a tres años y dos meses de prisión efectiva, indicó que "tienen que quitarme 115 días que me mandaron de preventiva, o sea, que me voy a casa".Al adelantar que iniciará una demanda civil a los denunciantes de las causas que no llegaron a juicio por falta de pruebas, además de jueces y fiscales del Poder Judicial que intervinieron en los procesos, Díaz prometió "varios capítulos"."Le voy a demostrar la persecución que hicieron contra nosotras, y se van a tener que hacer cargo", sentenció."Les iniciaré juicio a las personas por las causas en las que fui sobreseída", anticipó la condenada por estafas, al tiempo que apuntó: "Todo se paga"."Se lo aclaré a Piérola cuando lo vi el 5 de mayo de 2016, cuando nos mandó la primera preventiva a Alcaidía. Le dije que hiciera bien el trabajo porque yo iba a seguir hasta las últimas consecuencias, y si me tengo que quedar con el título de todos ellos como abogados, me lo voy a quedar", remarcó."Van a quedar en pampa y la vida", amenazó. "Tengo dos o tres fundaciones que los pueden necesitar para maestranza", apuntó Díaz."La comadre de la Dra. Yedro, la Dra. Sabella era mi abogada, y nunca me defendió, entonces ahora se va a hacer cargo", agregó."Una de las apelaciones será contra el perito calígrafo, por todas las causas que quedaron sin probarse", indicó, al tiempo que explicó: "Como fui sobreseída en esa causa, la denunciante se tiene que cargo y es una importante fiscal la que intervino"."También a los de Delitos Económicos de la Policía, porque me dejaron incapacitada del brazo derecho", agregó.Díaz anticipó además que demandará a su propio hermano y a su cuñada, quienes la acusaron por las estafas que finalmente no fueron probadas. "Uno tiene que hacerse cargo de lo que dice", se defendió la mujer.